Для ввоза в Украину автомобилей на еврономерах в режиме транзита хотят предусмотреть денежный залог. В случае дальнейшего растаможивания он будет зачтен в сумму необходимых платежей.

Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить денежный залог, заявила Обозревателю нардеп от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Сумма залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти автомобиль в указанный срок, деньги вернут.

Если же владелец примет решение растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.

По словам Южаниной, соответствующие законопроекты “продвигаются, должны быть рассмотрены ко второму чтению в комитете, а также будут рассматриваться в зале на следующей пленарной неделе”.

– Я хочу обратить внимание всех граждан на то, как изложены в законопроекте №8488 изменения в статьи Таможенного кодекса 469 и 381. Мы предусмотрели, что именно является нарушением. Кроме того, перемещения гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии в дальнейшем будет невозможным, – отметила депутат.

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Южанина также подчеркнула, что нынешняя ситуация не может продолжаться долго. Существующие нормы по ввозу автомобилей и помещение их в режим транзита позволяют получить на основании этого такую льготу как “условное полное освобождение”.

– А потом физическое лицо прервало заявленный во время таможенного оформления транзит и не хочет нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью, – добавила она.

По мнению нардепа, к водителям евроблях необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса, то есть действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. За это предусмотрено наказание – штраф в размере 300% от неуплаченной суммы платежей.

Нина Южанина также прокомментировала решение Верховного суда о пользовании в Украине автомобилями с иностранной регистрацией.

Фото: УНИАН