28 октября украинцы будут праздновать День автомобилиста. Этот праздник официально отмечается с 1993 года.

Сегодня в Украине очень много машин и их количество продолжает увеличиваться, поэтому профессия автомобилиста в нашей стране является одной из самых популярных.

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Сотрудники автотранспортных фирм, ремонтники дорог, водители общественного транспорта, служб такси, личные водители или просто водители – всех их не обходимо поздравить в воскресенье, но как?

Факты ICTV составили Топ-5 лучших подарков на День автомобилиста.

Термочашка

Отличный и, главное, удобный способ согреться. Можно заказать кружку любимого цвета и даже сделать на ней гравировку.

Обложка на автодокументы

Полезная вещь. Все документы нужно держать в одном месте, чтобы не забывать и не мять. Лучше, конечно, брать кожаные изделия – дольше прослужат.

Держатель для мобильного телефона

Телефон с нами всегда. И будет лучше, если водитель не будет опускать взгляд, чтобы искать его в бардачке, кармане или еще где-то. Прямо у руля на держателе – отличный вариант.

Подушка или массажер для авто

Комфорт важен. Порадуйте своего автомобилиста удобной подушечкой или массажером, который поможет избежать шее и спине состояния вечного напряжения.

Пылесос для авто

Для того, чтобы было комфортно, должно быть и чисто. Отличный вариант для педантов – маленький пылесос для авто.

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