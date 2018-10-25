PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Что подарить на день автомобилиста: топ-5 лучших подарков/

Что подарить на день автомобилиста: топ-5 лучших подарков

28 октября украинцы будут праздновать День автомобилиста. Этот праздник официально отмечается с 1993 года.

что подарить на день автомобилиста

Сегодня в Украине очень много машин и их количество продолжает увеличиваться, поэтому профессия автомобилиста в нашей стране является одной из самых популярных.

Читайте: День автомобилиста 2018: когда празднуют

Сотрудники автотранспортных фирм, ремонтники дорог, водители общественного транспорта, служб такси, личные водители или просто водители – всех их не обходимо поздравить в воскресенье, но как?

Факты ICTV составили Топ-5 лучших подарков на День автомобилиста.

Термочашка

Отличный и, главное, удобный способ согреться. Можно заказать кружку любимого цвета и даже сделать на ней гравировку.

Обложка на автодокументы

Полезная вещь. Все документы нужно держать в одном месте, чтобы не забывать и не мять. Лучше, конечно, брать кожаные изделия – дольше прослужат.

 

Держатель для мобильного телефона

Телефон с нами всегда. И будет лучше, если водитель не будет опускать взгляд, чтобы искать его в бардачке, кармане или еще где-то. Прямо у руля на держателе – отличный вариант.

 

Подушка или массажер для авто

Комфорт важен. Порадуйте своего автомобилиста удобной подушечкой или массажером, который поможет избежать шее и спине состояния вечного напряжения.

 

Пылесос для авто

Для того, чтобы было комфортно, должно быть и чисто. Отличный вариант для педантов – маленький пылесос для авто.

К слову, ранее мы писали про 7 признаков, когда вашему авто пора на СТО.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка