Езда без водительского удостоверения в Украине является серьезным нарушением ПДД и наказывается штрафом.

Если забыл права дома – лучше оставить машину или попросить других людей с водительским удостоверением ею управлять. Иначе – штраф! Об этом гласит Кодекс Украины об административных правонарушениях, если его перефразировать своими словами. А точнее статья 126.

Случай 1. Если вы все же сели за руль без прав или документов на авто и вас остановила полиция, будьте готовы заплатить 425 грн штрафа. Об этом гласит ч.1 статьи.

Случай 2. Если вы решили, что ваш сын достаточно взрослый и можно посидеть рядом, а он пусть порулит – штрафа вам не избежать. Передавать управлять автомобилем нельзя без соответствующего пакета документов и прав на вождение данной категории автомобиля. Штраф за вождение без прав несовершеннолетним – 510 грн (ст.126 ч.2 КУоАП).

! Положение частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства.

Читайте: Просроченные права: какой штраф и могут ли забрать удостоверение водителя

Случай 3. Если вы были лишены права управления транспортным средством и все же сели за руль авто, штраф в этом случае составляет от 510 до 850 грн (ст.126 ч.3 КУоАП).

К слову, езда без страховки в Украине запрещена и наказывается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения.