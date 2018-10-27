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День автомобилиста 2018: необычные и шутливые поздравления

28 октября в Украине отмечают День автомобилиста. Факты ICTV собрали самые необычные и забавные поздравления с праздником.

Официально День автомобилиста начали праздновать с 1993 года, когда президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствубщий указ.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.

Читайте: Что подарить на день автомобилиста: топ-5 лучших подарков

Также поздравляют тех, у кого есть права, навыки вождения и автомобиль.

*****

Поздравляю с днем водителя тебя,

Обладатель четырех колес, руля!

Скатертью дорога пусть бежит всегда,

Обходясь без ДТП и патруля!

Пусть стальной коняшка летом и зимой

Мчит куда угодно, словно заводной.

Езди без поломок, пробок, дураков,

Больше пусть приятных будет пустяков!

*****

Пусть исчезнут все радары,

Камеры, другая дребедень,

Испарятся пробки, кочки, ямы —

Я желаю в автомобилиста День.

На дорогах станет пусть свободно,

И подешевеет пусть бензин,

Чтобы приносили наслаждение

Рев мотора и шуршание шин.

******

Считают многие мужчины,

Весьма скептически кривясь,

Что дама за рулем машины –

Прямая с катастрофой связь.

Но ты, малышка, исключенье –

Водитель-профессионал,

И я желаю, без сомненья,

И дальше быть, как идеал!

*****

Будь счастлив за рулем,

Будь принцем, королем,

И миром всем владей,

Лишь полный бак залей.

Пусть будет верным конь,

Жизнь – яркой, как огонь.

*****

Мотор пускай в дороге не чихает,

В порядке свечи будут и мосты,

Жена тебя пускай не упрекает,

Что часто в автосервис ездишь ты.

К слову, ранее мы писали про 7 признаков, когда вашему авто пора на СТО.

Фото: dreamstime.

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