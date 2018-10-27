28 октября в Украине отмечают День автомобилиста. Факты ICTV собрали самые необычные и забавные поздравления с праздником.
Официально День автомобилиста начали праздновать с 1993 года, когда президент Украины Леонид Кравчук подписал соответствубщий указ.
День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.
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Также поздравляют тех, у кого есть права, навыки вождения и автомобиль.
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Поздравляю с днем водителя тебя,
Обладатель четырех колес, руля!
Скатертью дорога пусть бежит всегда,
Обходясь без ДТП и патруля!
Пусть стальной коняшка летом и зимой
Мчит куда угодно, словно заводной.
Езди без поломок, пробок, дураков,
Больше пусть приятных будет пустяков!
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Пусть исчезнут все радары,
Камеры, другая дребедень,
Испарятся пробки, кочки, ямы —
Я желаю в автомобилиста День.
На дорогах станет пусть свободно,
И подешевеет пусть бензин,
Чтобы приносили наслаждение
Рев мотора и шуршание шин.
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Считают многие мужчины,
Весьма скептически кривясь,
Что дама за рулем машины –
Прямая с катастрофой связь.
Но ты, малышка, исключенье –
Водитель-профессионал,
И я желаю, без сомненья,
И дальше быть, как идеал!
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Будь счастлив за рулем,
Будь принцем, королем,
И миром всем владей,
Лишь полный бак залей.
Пусть будет верным конь,
Жизнь – яркой, как огонь.
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Мотор пускай в дороге не чихает,
В порядке свечи будут и мосты,
Жена тебя пускай не упрекает,
Что часто в автосервис ездишь ты.
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Фото: dreamstime.