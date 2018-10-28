28 октября украинцы празднуют День автомобилиста. Официально его отмечают в последнее воскресенье октября, начиная с 1993 года. Факты ICTV подготовили слова, которые помогут в этот день поздравить ваших друзей, родных и знакомых.

І

В осеннюю пору, в день автомобилиста

С деревьев тихо облетают листья,

Вода слегка подмерзла в синих лужах

В канун морозной неизбежной зимней стужи

Ты вовремя колесам поменяй резину,

Залей под крышку полный бак бензина,

И в выходной с тобой поедем на природу –

Грибы, шашлык, вино и бутерброды,

С друзьями анекдоты до утра

Под звук гитары возле пламени костра!

ІІ

Поздравляем вас, друзья,

С днем автолюбителя!

Пусть исполнятся мечты

Каждого водителя!

Пусть машина, как ракета,

По дорогам мчится,

Пусть от скорости и счастья,

Сердце веселится!

ІІІ

В день автомобилиста

Желаю не шутя

Дороги чистой, быстрой,

Ни жезла, ни гвоздя!

Чтобы твоя машина

Катилась сотни миль,

Шурша тихонько шиной.

За твой автомобиль!

IV

Ни гвоздя, ни жезла на дороге,

Радости, любви, семьи надежной.

В день водителя ни капельки тревоги

А во всем удачи всевозможной.

V

Непросто даме за рулем

Сосредоточенно о том,

Всегда не забывать ей надо,

Что зеркало – не для помады,

Что бардачок не есть – бардак

И что зеленый свет – не враг,

Не путать тормоза педаль

И с ветерком умчаться вдаль.

Води всегда, води везде,

И чтоб ни пробок, ни гвоздей,

Гаишников не повстречать,

В аварии не попадать!

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали самые необычные и забавные поздравления с Днем автомобилиста.

Фото: dreamstime.