Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей.

В опросе Кто делает самые надежные автомобили приняли участие более 500 тыс. респондентов, сообщается на сайте CR.

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Большинство респондентов советуют не покупать в первый год выпуска новые или рестайлинговые модели. Дело в том что у таких моделей часто проявляются недоработки инженеров, которые устраняют уже в следующих сериях.

Топ-10 самых надежных автомобилей:

1. Lexus

2. Toyota

3. Mazda

4. Subaru

5. Kia

6. Infiniti

7. Audi

8. BMW

9. MINI

10. Hyundai

Ранее Факты ICTV писали, что линейка электромобилей компании Porsche будет включать не только седан Taycan, но и версию универсал этого электрокара.

Фото: toyota.europe, Mindauga Dulinska Dreamstime.com, mazda_ua, subaru_usa,

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