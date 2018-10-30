Топовые производители резины постоянно работают над улучшением состава резины для производства шин при этом гарантируют качество, надежность и безопасность продукции. Они дорожат репутацией, тщательно проверяя соответствие каждой выпускаемой покрышки техническим требованиям производителя и нормам безопасности.

Помимо высокотехнологичных производственных мощностей, шинные концерны владеют также исследовательскими центрами. Инновации – главный фактор, определяющий место компании на мировом рынке.

Почему стоит доверять экспертным рейтингам?

Попасть в ТОП не так просто. Качество и высокие эксплуатационные характеристики продукции – базовые требования к претендентам. Покрышки, участвующие в отборах, подвергаются разноплановым тестам. По результатам собственных тестов и опросов автолюбителей эксперты составляют рейтинги, учитывающие все важные показатели, от управляемости до популярности на рынке. Поэтому опытные водители отдают свои предпочтения в том числе и покрышкам б/у от топовых производителей резины.

Лучшие мировые производители шин:

Предлагаем подборку топовых шинных брендов, продукция которых пользуется доверием как экспертов, так и автолюбителей.

1. Французский производитель Michelin. (Полное наименование — Compagnie Générale des Établissements Michelin. Штаб-квартира — в Клермон-Ферране.)

Аналитики Brand Finance назвали корпорацию Мишлен лидером рынка 2018 года. Признание бренду принесли высочайшие стандарты качества, надежность и комфортность покрышек, а также постоянное внедрение новых технологий.

2. Американская корпорация Goodyear. (Goodyear Tire & Rubber Company- главное управление находится в городе Акрон в штате Огайо)

Резина одного из крупнейших шинных производителей мира отличается повышенной прочностью и солидной износостойкостью.

3. Немецкий концерн Continental. (Continental AG — производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 1-е место в Европе и 4-е на мировом рынке по производству шин.)

Шины от лидера европейского рынка заслужили мировое признание благодаря своей неизменной надежности. Покрышки Континентал позволяют уверенно чувствовать себя практически на любой дороге. Особенно популярна в Украине зимняя резина (б/у и новая) от немецкого бренда.

4. Американская компания Cooper. (Cooper Tire & Rubber Company – главный офис компании находится в Финдли, штат Огайо).

Марка пользуется большим спросом среди активных водителей, так как ее покрышки служат долго и при этом достаточно доступны.

5. Итальянский производитель Pirelli. (Pirelli & C – пятый в мире (по выручке) производитель автомобильных шин. Штаб-квартира находится в Милане, Италия).

В первую очередь бренд известен как ведущий поставщик резины для чемпионатов Формула 1. Его продукция показывает хорошее сцепные показатели даже на высоких скоростях при экстремальных нагрузках.

6. Финская компания Nokian. (Nokian Tyres — финская компания, единственный крупный производитель шин для сложных климатических условий. Штаб-квартира компании находится в городе Нокиа, Финляндия.)

Бренд зарекомендовал себя как один из лучших производителей резины для езды в холодное время года. Сэкономить на переобувке можно, если выбрать зимние шины б/у.

7.Южнокорейский бренд Hankook. (Hankook Tire – штаб-квартира находится в Сеул, Южная Корея).

Огромный ассортимент марки способен удовлетворить запросы каждого автовладельца.

8. Японский концерн Toyo. (Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. — штаб-квартира располагается в Осаке, Япония).

Главные преимущества продукции: высокая управляемость и бесшумность. Все что нужно для комфортной езды.

9. Еще один японский лидер Yokohama. (Yokohama Rubber Co., Ltd. – штаб-квартира расположена в Токио, Япония).

Главный приоритет – инновации. Использование передовых технологий позволяет концерну оставаться в числе лидеров.

10. Bridgestone: Япония. (Bridgestone Corporation – находится в районе Тюо, Токио).

Бренд также известен инновационной деятельностью. Регулярные испытания новых разработок поражают масштабностью.

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Резина от ведущих производителей:

Компания Евроколесо предлагает украинским автолюбителям подержанные шины из Европы от лучших мировых брендов. В ассортименте продукция вышеперечисленных компаний и другие заслуживающие внимания модели. Экономить на покрышках можно, когда их предлагает надежный продавец с безупречной репутацией.