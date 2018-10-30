PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Топ-50 б/у авто, которые выгодно продать спустя 10 лет/

Топ-50 б/у авто, которые выгодно продать спустя 10 лет

В рейтинг вошли авто не только различных марок и моделей, но и эпох.

Большая часть б/у авто с течением времени постоянно падает в цене. Но есть каста машин, которая только прибавляет в стоимости.

Немецкое издание Autobild проанализировало данные рынка и опубликовала список топ-50 авто, которые значительно прибавили в цене за последние десять лет – в 200 и более процентов, передает Автоцентр.

В рейтинг вошли авто не только разных марок и моделей, но и эпох. А ключевым фактором в данном вопросе, конечно стала редкость того или иного автомобиля.

Читайте: Топ-10 ведущих производителей шин

Впрочем, эксперты отмечают, что в ближайшие годы такой большой динамики роста цен не будет, хотя, безусловно, их стоимость и дальше будет увеличиваться (но не такими темпами).

image image image image image
Топ-50 б/у авто, которые выгодно продать спустя 10 лет / 5 фотографий

К слову, американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей.

Инфографика: autocentre.ua

Фото: wroom.ru

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка