В рейтинг вошли авто не только различных марок и моделей, но и эпох.

Большая часть б/у авто с течением времени постоянно падает в цене. Но есть каста машин, которая только прибавляет в стоимости.

Немецкое издание Autobild проанализировало данные рынка и опубликовала список топ-50 авто, которые значительно прибавили в цене за последние десять лет – в 200 и более процентов, передает Автоцентр.

В рейтинг вошли авто не только разных марок и моделей, но и эпох. А ключевым фактором в данном вопросе, конечно стала редкость того или иного автомобиля.

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Впрочем, эксперты отмечают, что в ближайшие годы такой большой динамики роста цен не будет, хотя, безусловно, их стоимость и дальше будет увеличиваться (но не такими темпами).









Топ-50 б/у авто, которые выгодно продать спустя 10 лет / 5 фотографий

К слову, американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей.

Инфографика: autocentre.ua

Фото: wroom.ru