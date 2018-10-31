Илон Маск стал крупнейшим акционером компании Tesla.
Бизнесмен Илон Маск приобрел 29,844 акций своей компании Tesla, которая вышла на рекордную прибыль, на 9,99 млн долларов США.
Об этом сообщило издание Business Insider.
Теперь глава Tesla владеет 19,8% акций компании, став крупнейшим ее акционером.
В Tesla уже заявляли, что Маск собирается купить акции на 20 млн долларов. Планирует ли бизнесмен дальнейшую скупку акций, пока непонятно.
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Напомним, владельцы акций компании Tesla подали иск против Маска из-за его заявления о выкупе акций.
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