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“Прибежит”, как собачка: Tesla можно будет управлять со смартфона

Компания Tesla создает технологию, позволяющую электрокару следовать за владельцем, который находится снаружи автомобиля.

Tesla Model 3

Основатель американской компании Tesla Илон Маск анонсировал технологию, которая позволит управлять при помощи смартфона их электромобилями, если те находятся в поле зрения.

Такая возможность появится в 2019 году, рассказал он в своем Twitter.

По словам Маска, автомобиль будет следовать за вами “как домашнее животное”, если вы удерживаете кнопку вызова в приложении Tesla.

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Также бизнесмен рассказал, что машины смогут распознавать указатели во время парковки.

Функция Advanced Summon будет совместим со всеми автомобилями, оснащенными аппаратным обеспечением Autopilot V2 +, то есть выпущенными в последние 2 года.

Напомним, Маск анонсировал создание электрокара Tesla стоимостью $25 тысяч до 2021 года.

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