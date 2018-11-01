Компания Tesla создает технологию, позволяющую электрокару следовать за владельцем, который находится снаружи автомобиля.

Основатель американской компании Tesla Илон Маск анонсировал технологию, которая позволит управлять при помощи смартфона их электромобилями, если те находятся в поле зрения.

Такая возможность появится в 2019 году, рассказал он в своем Twitter.

По словам Маска, автомобиль будет следовать за вами “как домашнее животное”, если вы удерживаете кнопку вызова в приложении Tesla.

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Также бизнесмен рассказал, что машины смогут распознавать указатели во время парковки.

Функция Advanced Summon будет совместим со всеми автомобилями, оснащенными аппаратным обеспечением Autopilot V2 +, то есть выпущенными в последние 2 года.

Напомним, Маск анонсировал создание электрокара Tesla стоимостью $25 тысяч до 2021 года.