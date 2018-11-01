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В Киеве с 1 ноября запретили ездить со скоростью 80 км/ч

На 17 магистралях Киева с 1 ноября снова ограничат скорость движения транспорта с 80 до 50 км/ч.

Обмеження швидкості у Києві

– Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основных магистралях Киева, напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч, – сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украина Алексей Билошицкий в комментарии Громадському.

По его словам, это связано с дорожными условиями в зимний период.

Билошицкий подчеркнул, что разрешение двигаться со скоростью 80 км восстановят с 1 апреля 2019 года.

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Напомним, в Киеве с 1 апреля по 1 ноября на 17 магистральных улицах позволяли ездить со скоростью до 80 километров в час.

ФотоOleksiy Biloshytskiy

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