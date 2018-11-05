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Когда стоит переобувать машину

Специалисты советуют менять шины на летние, когда среднесуточная температура перевалила отметку +5-7 градусов.

Зимові шини

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины порекомендовали начать переход на зимние шины из-за ухудшения погодных условий.

Шины, которые предназначены отдельно для зимы, и отдельно для лета, имеют отличия по составу материала, из которого они сделаны, и рисунку протектора.

Зимняя резина, в отличие от летней, более мягкая. Уже при температуре выше +10 градусов зимние шины начинают хуже работать, сильнее нагреваются под лучами солнца и от теплого асфальта, становятся мягче, быстрее стирается рисунок протектора. А шипованная резина – мало того, что изнашивается с наступлением теплой погоды, шипы на мокром асфальте удлиняют тормозной путь и вообще делают некомфортной поездку по сухой дороге.

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Укравтодор считает, что температура воздуха должна быть, в среднем, около +7 градусов. При таких условиях можно менять резину. Если вы будете ожидать еще большего потепления, это приведет к ускоренному износу шин, а значит вы рискуете своей безопасностью. В теплое время зимняя резина ведет себя нестабильно.

В то же время, если сменить шины слишком рано, это может привести к аварии, в случае возврата заморозков. В этом деле необходимо учитывать особенности и условия эксплуатации вашего авто. Если вы ездите на нем, преимущественно, днем и по городу, и температура в это время всегда стоит плюсовая, лучше поменять шины на летние. Если, наоборот, вы часто ездите вечерами или по ночам, а также за пределами города, лучше подождать с заменой резины до тех пор, пока температуры ночью не станут стабильно плюсовыми.

К слову, на 17 магистралях Киева с 1 ноября снова ограничат скорость движения транспорта с 80 до 50 км/ч.

По материалам: AutonewsАвтомобіліст.

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