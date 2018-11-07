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Половина цены за растаможку евроблях – что предложила Южанина

Владельцы евроблях смогут заплатить только половину ставки за растаможку авто, если успеют сделать это в течение 60 дней после вступления закона в силу.

В Кабмине предложили установить срок, в течение которого владельцы авто с еврономерами смогут растаможить свои евробляхи, воспользовавшись льготами.

Так, те авто, владельцы которых успеют растаможить их в течение 60 дней после того, как закон заработает в Украине, кроме ставок акциза, которые были уменьшены до первого чтения законопроекта, получат еще и льготный коэффициент 0,5.

Для тех, кто не успеет растаможить свое авто на иностранных номерах за 60 дней, льготный коэффициент в третий месяц уменьшится до 0,75.

Если и за 90 дней человек не успевает растаможить евробляху, то у него будет еще три месяца, чтобы сделать это по установленной ставке акциза, но без штрафных санкций.

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Глава комитета Рады Нина Южанина назвала такое предложение лучшим, чтобы ускорить растаможку евроблях в Украине и “все остались довольны”.

Напомним, 13 Верховная нардепы поддержали в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Фото: УНИАН

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