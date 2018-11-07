Кроссовер Renault Duster второго поколения дебютировал на мировой сцене в прошлом году и уже успел опробовать наши дороги.

Кроссовер Renault Duster второго поколения дебютировал на мировой сцене в прошлом году и уже успел опробовать наши дороги.

Цены на новый Renault Duster в Украине



Базовая версия Renault Duster с 1,6 л бензиновым двигателем, 5-МКПП и передним приводом обойдется примерно $14,5 тыс.

У нас на тест-драйве побывал Renault Duster в одной из топовых комплектаций ZEN, с 1,6 л бензиновым двигателем, 6-МКПП и полным приводом. Стоимость тестового автомобиля составляет примерно $18,7 тыс., без учета дополнительных опций.

Дизайн

Дизайнеры сохранили узнаваемость Renault Duster, но значительные изменения несомненно бросаются в глаза, и в передней части, и в задней.

Спереди – новые фары, радиаторная решетка и бампер.

Сзади – фонари, которые вызвали немало разговоров своей схожестью с Jeep Renegade.

Сбоку, на передних крыльях появилась накладка из неокрашенного пластика, которая, как по мне, не совсем вписывается в общий дизайн нового Renault Duster.

Общее впечатление от нового Renault Duster однозначно позитивное. Он остался узнаваемым, практичным и получил нотки современного дизайна.

Салон

Интерьер также порадовал изменениями, которые встречаются буквально на каждом шагу. Обращаешь внимание на новый руль, панель приборов, блок климат-контроля и оригинальный блок кнопок на центральной консоли в стиле авиационных тумблеров.

В салоне Renault Duster стало уютнее, во втором поколении появилось то, чего уже явно недоставало предшественнику в последнее время.

Материалы салона по-прежнему бюджетные и от жесткого пластика в Renault Duster не стали отказываться, но появились хромированные накладки, которые разбавляют темные тона интерьера.

Сидение водителя оснащено механическими регулировками, как и рулевое колесо.

У сидения водителя дополнительно есть возможность регулировать поясничный подпор, что облегчает дальние поездки.

Также, есть откидной подлокотник, который можно “спрятать” по ненадобности за боковину сидения. У водителя и переднего пассажира есть одноуровневый подогрев сидений.

Под сидением переднего пассажира есть практичный выдвижной бокс. Мне понравилось такое решение, а самому боксу всегда находится применение.

На руле находятся кнопки управления круиз-контролем и бортовым компьютером, а блок мультимедиа и телефона вынесены на отдельный подрулевой модуль, который хорошо знаком владельцам Renault.

На панели приборов между тахометром и спидометром расположен дисплей бортового компьютера, который достаточно прост и понятен в использовании.

В новом Renault Duster есть опция бесключевого доступа в автомобиль с пуском двигателя кнопкой, а сам ключ выполнен в виде традиционной для Renault ключ-карты.

Вверху центральной консоли расположен 7-дюймовый экран мультимедийной системы Media NAV EVOLUTION, на котором отображается навигация, картинка камер MultiView, данные по эко-вождению и монитор 4х4.

Также, есть разъемы USB и AUX и возможность подключить телефон по BlueTooth. Автомобиль легко находит общий язык с современными смартфонами, но иногда сама система все же подтупливает.

Аудиосистема состоит из 6-ти динамиков, которые вполне справляются со своей простой задачей, но рассчитывать на что-то впечатляющее не стоит.

Под экраном расположен новый блок кнопок в авиационном стиле. Выглядит это очень стильно, как и новый блок климат-контроля. Управлять этой красотой легко и приятно.

На втором ряду сидений ничего необычного, все довольно просто и аскетично. Места достаточно, есть крепление для детских сидений ISOFIX, но нет подлокотника.

Спинки заднего ряда складываются в пропорциях 1/3 и 2/3, что позволяет перевозить габаритный груз и длинномеры.

Объем багажника составляет 414 л. Хватает ли? Вполне, учитывая тот факт, что под фальшполом находится полноразмерная запаска.

Динамика

Тестовый Renault Duster оснащен атмосферным, бензиновым двигателем объемом 1,6 л, мощность которого составляет 115 л.с. при 5500 об/мин. Максимальный крутящий момент – 156 Нм при 4000 об/мин. В паре с двигателем работает 6-МКПП.

Эта “парочка” достаточно вальяжная и дабы придать ей бодрости, двигатель нужно раскручивать до высоких оборотов. К этому нужно привыкать, как и к достаточно короткому ходу рычага КПП. Разгон до 100 км/ч у Renault Duster занимает 12,9 с.

Renault Duster с полным приводом за время тест-драйва по городу у меня потреблял около 8,7 л на 100км пути. На трассе расход топлива составлял 7,2 л при скоростном режиме 110 км/ч.

Подвеска мягкая, сглатывает все неровности и изъяны наших дорог. За более чем 1 000 км тест-драйва изъянов в ее работе замечено не было. Renault Duster комфортно и уверенно ведет себя на убитых асфальтных дорогах, грунтовке и прочих характерных для нашей страны участках.

Спереди в Renault Duster установлена подвеска типа McPherson, а сзади многорычажная.

Если вернутся к оснащению нового Renault Duster, то здесь я бы хотел обратить внимание на систему MultiView, которая благодаря четырем камерам дает возможность контролировать ситуацию с четырех сторон.

Да, в панорамную картинку это все не складывается, но по-отдельности от камер тоже польза есть. Они пригодятся во время езды по бездорожью, заездов на бордюры, сугробы. Да и парковаться с ними гораздо легче.

Клиренс у Renault Duster остался прежним – 210 мм. Этого достаточно для города и для легкого бездорожья также.

Габаритные размеры:

Длина 4341 мм

Ширина 2052 мм

Высота 1678 мм

Колесная база 2673 мм

Клиренс 221 мм

Также, в Renault Duster есть система контроля “слепых зон”, которая позволяет держать руку на пульсе во время перестроений, к примеру, и оповещает о наличии объектов в невидимой для водителя зоне.

Помимо этого, есть система помощи при старте в гору (HSA), которая предотвращает откатывание автомобиля, и система помощи при спуске с горки (HDC). Обе эти системы идут в “базе” для полноприводных версий.

Полный привод



Система полного привода Renault Duster работает в трех режимах.

2WD – передает крутящий момент только на переднюю ось.

AUTO – в зависимости от дорожного покрытия автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней осью, что позволит чувствовать себя увереннее и безопаснее в плохих погодных условиях, к примеру.

LOCK – режим повышенной проходимости, с фиксированным распределением крутящего момента между передней и задней осью.

Кроме трех режимов на мультимедийный экран можно вывести так называемый “монитор 4х4”, который отображает угол уклона, угол крена и компас.

Итог

Renault Duster второго поколения не стали кардинально менять, да и зачем? Облик остался прежним, но внешний вид был значительно усовершенствован. Теперь можно смело сказать, что у Renault Duster стильный и современный дизайн.

Салон стан уютнее, современнее, привлекательнее, но бюджетные материалы никуда не делись.

У Renault Duster есть полный привод, внушительный клиренс и мягкая подвеска. А этих три фактора играют значительную роль на наших дорогах и с нашими погодными условиями.

1,6 л двигатель и 6-МКПП требуют определенного привыкания, но все же хороши, если найти с ними “общий язык”. Экономить топливо с этим “дуэтом” особо не выйдет, но зато всегда есть козырь в рукаве – полный привод.

Цены на новый Duster стартуют с отметки $14,5 тыс.

Решать, как всегда, Вам. 🙂









































Тест-драйв Renault Duster: утилитарный и современный / 21 фотографий

Олесь Куница