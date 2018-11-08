Nissan Leaf лидирует в предпочтениях украинцев по выбору электрокаров.
Спрос на электромобили в Украине продолжает расти – по статистике за октябрь 2018 автомобилей на электротяге было куплено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Только в прошлом месяце украинцы купили 643 электрокара.
В основном наши граждане покупают б/у машины, которые завозят в страну из-за границы (88% регистраций), сообщает Укравтопром.
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Любимым электрокаром украинцев остается Nissan Leaf – 403 таких авто было зарегистрировано в октябре. Далее приводим рейтинг самых популярных электрокаров в Украине:
- Nissan Leaf
- BMW i3
- TESLA Model S
- Renault Zoe
- FIAT 500е
- Volkswagen e-Golf
- KIA Soul EV
- Hyundai Ioniq Electric
- Hyundai Ioniq Electric
- Smart Fortwo ED
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