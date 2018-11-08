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Назван любимый электрокар украинцев – рейтинг

Nissan Leaf лидирует в предпочтениях украинцев по выбору электрокаров.

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти – по статистике за октябрь 2018 автомобилей на электротяге было куплено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Только в прошлом месяце украинцы купили 643 электрокара.

В основном наши граждане покупают б/у машины, которые завозят в страну из-за границы (88% регистраций), сообщает  Укравтопром.

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Любимым электрокаром украинцев остается Nissan Leaf – 403 таких авто было зарегистрировано в октябре. Далее приводим рейтинг самых популярных электрокаров в Украине:

  1. Nissan Leaf
  2. BMW i3
  3. TESLA Model S
  4. Renault Zoe
  5. FIAT 500е
  6. Volkswagen e-Golf
  7. KIA Soul EV
  8. Hyundai Ioniq Electric
  9. Hyundai Ioniq Electric
  10. Smart Fortwo ED

К слову, Факты ICTV писали про 10 лучших бюджетных электромобилей, которые можно купить в салоне.

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