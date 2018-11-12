Toyota Land Cruiser Prado признан самым надежным автомобилем 2018 года.
Об этом сообщается в ежегодном исследовании Рейтинги авто года — 2018 компании Ipsos Comcon, пишет Лента.ру.
На втором месте оказался Subaru Forester, а на третьем – Toyota Camry. Здесь главную роль играло качество сборки и материалов и срок службы деталей для кузова.
Самыми вместительными, экономичными и оптимальными по цене стали LADA Largus, Hyundai Solaris, третье — ГАЗель NEXT.
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В категории Семейные автомобили первое место заняла Škoda Kodiaq, за ней – Subaru Forester и LADA Largus.
В категории Современные автомобили тройка лидеров выглядит так: Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8. Главным критерием здесь была экологичность.
Напомним, Toyota вошла в список самых дорогих брендов мира.
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