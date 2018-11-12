PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Топ-3 самых надежных авто 2018 года/

Топ-3 самых надежных авто 2018 года

Toyota Land Cruiser Prado признан самым надежным автомобилем 2018 года.

Об этом сообщается в ежегодном исследовании Рейтинги авто года — 2018 компании Ipsos Comcon, пишет Лента.ру.

На втором месте оказался Subaru Forester, а на третьем – Toyota Camry. Здесь главную роль играло качество сборки и материалов и срок службы деталей для кузова.

Самыми вместительными, экономичными и оптимальными по цене стали LADA Largus, Hyundai Solaris, третье — ГАЗель NEXT.

Читайте: Китайцы клонировали Toyota Land Cruiser 200

В категории Семейные автомобили первое место заняла Škoda Kodiaq, за ней – Subaru Forester и LADA Largus.

В категории Современные автомобили тройка лидеров выглядит так: Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8. Главным критерием здесь была экологичность.

Напомним, Toyota вошла в список самых дорогих брендов мира.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка