Специалисты советуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура опускается ниже +5-7 градусов.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины порекомендовали начать переход на зимние шины из-за ухудшения погодных условий.

Шины, которые предназначены отдельно для зимы, и отдельно для лета, имеют отличия по составу материала, из которого они сделаны, и рисунку протектора.

Зимняя резина, в отличие от летней, более мягкая. Уже при температуре выше +10 градусов зимние шины начинают хуже работать, сильнее нагреваются под лучами солнца и от теплого асфальта, становятся мягче, быстрее стирается рисунок протектора. А шипованная резина – мало того, что изнашивается с наступлением теплой погоды, шипы на мокром асфальте удлиняют тормозной путь и вообще делают некомфортной поездку по сухой дороге.

Укравтодор считает, что температура воздуха должна быть, в среднем, около +7 градусов. При таких условиях можно менять резину.

Когда нужно менять резину по закону Украины

Смена летней резины на зимнюю украинским законодательством не регулируется. В соответствующем постановлении КМУ № 1306 (31.4) говорится только о том, что запрещено ездить на транспортных средствах с неисправностями и несоответствием определенным условиям.

Факты ICTV разобрались, как выбрать качественную зимнюю резину и на что стоит обратить внимание при ее покупке.

По материалам: Autonews, Автомобіліст.