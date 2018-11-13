Сегодня в Киеве девушка топором разбила припаркованный на обочине Porsche. Видео сняла украинская певица Тоня Матвиенко.
Тоня Матвиенко выложила видео курьезного инцидента в своем Instagram.
На нем видно, как блондинка в розовом пальто и черных очках сначала берет баллончик зеленого цвета и начинает писать на белом авто “сволочь”. После этого она достает топор и бьет им Porsche. После этого спокойно удаляется.
Примечательна реакция людей, сначала прохожие проходят мимо, потом люди начинают останавливаться и снимать происходящее. Никто и не думает останавливать блондинку с топором в руках, оно то и понятно, а вдруг перепадет.
При этом, кем является девушке владелец авто остается загадкой.
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Я в шоці дивіться до кінця! Відео велике – три частини #тоняматвієнко #тоняматвиенко #свідок
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К слову, ранее в Мелитополе произошел курьезный случай – девушка расписала авто будущего отца своего ребенка.