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В Киеве девушка написала на Porsche “сволочь” и разбила авто топором

Сегодня в Киеве девушка топором разбила припаркованный на обочине Porsche. Видео сняла украинская певица Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко выложила видео курьезного инцидента в своем Instagram.

На нем видно, как блондинка в розовом пальто и черных очках сначала берет баллончик зеленого цвета и начинает писать на белом авто “сволочь”. После этого она достает топор и бьет им Porsche. После этого спокойно удаляется.

Примечательна реакция людей, сначала прохожие проходят мимо, потом люди начинают останавливаться и снимать происходящее. Никто и не думает останавливать блондинку с топором в руках, оно то и понятно, а вдруг перепадет.

При этом, кем является девушке владелец авто остается загадкой.

 

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Я в шоці дивіться до кінця! Відео велике – три частини #тоняматвієнко #тоняматвиенко #свідок

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

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К слову, ранее в Мелитополе произошел курьезный случай – девушка расписала авто будущего отца своего ребенка.

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