Как зарядить аккумулятор авто – вопрос актуальный для водителей, ведь из-за разряженной батареи можно остановиться в неподходящий момент и неподходящем месте.

Зарядить аккумулятор авто можно специальными устройствами. При этом подготовка АКБ не займет много времени и сил.

Почему разряжается аккумулятор авто

Чаще всего, заглянув под капот своего “коня”, можно обнаружить там свинцово-кислотный акумулятор. Такой аккумулятор вырабатывает электричество, когда происходит химическая реакция между свинцовыми пластинами и электролитом внутри него. Эти элементы имеют свойство “уставать” со временем – пластины разрушаются, а электролит выкипает.

Подготовка аккумулятора к зарядке

Если вы проверили заряд аккумулятора (по индикатору на устройстве, мультиметром или нагрузочной вилкой) и определили, что его нужно зарядить, вот ваши дальнейшие действия:

Сьем аккумулятора с машины желателей. Правда, можно его просто отключить от бортовой сети. Для этого нужно отсоединить “минус” провод;

Второй шаг – очистка клеммы для улучшения контакта (от смазки или окиси);

Также протрите всю поверхность аккумулятора сухой тряпкой или тряпкой с 10% раствором нашатыря.

Отверните пробки на АКБ или снимите заглушку. Так избегается избыточное давление внутри.

Недостающее количество электролита нужно до уровня покрытия пластины восполнить дистиллированной водой.

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Зарядка аккумулятора

После подготовки аккумулятора понадобится зарядное устройство. Здесь все просто – провода зарядки присоединить к клеммам по принципу плюс к плюсу, минус к минусу.

А вот с выбором способа зарядки все немного сложнее. Можно заряжать постоянным током и постоянным напряжением.

Зарядка постоянным током ( плюсы: заряжает АКБ до 100%; минусы: требует контроля);

( заряжает АКБ до 100%; требует контроля); Зарядка постоянным напряжением ( плюсы: заряжает аккумулятор лишь до 80%; минусы: не требует контроля).

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