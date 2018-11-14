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Факти / Lifestyle / Авто / Акумулятор "втомився" - як зарядити батарею авто/

Аккумулятор “устал” – как зарядить батарею авто

Как зарядить аккумулятор авто – вопрос актуальный для водителей, ведь из-за разряженной батареи можно остановиться в неподходящий момент и неподходящем месте.  

Зарядить аккумулятор авто можно специальными устройствами. При этом подготовка АКБ не займет много времени и сил.

Почему разряжается аккумулятор авто

Чаще всего, заглянув под капот своего “коня”, можно обнаружить там свинцово-кислотный акумулятор. Такой аккумулятор вырабатывает электричество, когда происходит химическая реакция между свинцовыми пластинами и электролитом внутри него. Эти элементы имеют свойство “уставать” со временем – пластины разрушаются, а электролит выкипает.

Подготовка аккумулятора к зарядке

Если вы проверили заряд аккумулятора (по индикатору на устройстве, мультиметром или нагрузочной вилкой) и определили, что его нужно зарядить, вот ваши дальнейшие действия:

  • Сьем аккумулятора с машины желателей. Правда, можно его просто отключить от бортовой сети. Для этого нужно отсоединить “минус” провод;
  • Второй шаг – очистка клеммы для улучшения контакта (от смазки или окиси);
  • Также протрите всю поверхность аккумулятора сухой тряпкой или тряпкой с 10% раствором нашатыря.
  • Отверните пробки на АКБ или снимите заглушку. Так избегается избыточное давление внутри.
  • Недостающее количество электролита нужно до уровня покрытия пластины восполнить дистиллированной водой.

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Зарядка аккумулятора

После подготовки аккумулятора понадобится зарядное устройство. Здесь все просто – провода зарядки присоединить к клеммам по принципу плюс к плюсу, минус к минусу.

А вот с выбором способа зарядки все немного сложнее. Можно заряжать постоянным током и постоянным напряжением.

  • Зарядка постоянным током (плюсы: заряжает АКБ до 100%; минусы: требует контроля);
  • Зарядка постоянным напряжением (плюсы: заряжает аккумулятор лишь до 80%; минусы: не требует контроля).

К слову, обратите внимание на советы, как подготовить автомобиль к зимнему периоду.

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