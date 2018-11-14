Как зарядить аккумулятор авто – вопрос актуальный для водителей, ведь из-за разряженной батареи можно остановиться в неподходящий момент и неподходящем месте.
Зарядить аккумулятор авто можно специальными устройствами. При этом подготовка АКБ не займет много времени и сил.
Почему разряжается аккумулятор авто
Чаще всего, заглянув под капот своего “коня”, можно обнаружить там свинцово-кислотный акумулятор. Такой аккумулятор вырабатывает электричество, когда происходит химическая реакция между свинцовыми пластинами и электролитом внутри него. Эти элементы имеют свойство “уставать” со временем – пластины разрушаются, а электролит выкипает.
Подготовка аккумулятора к зарядке
Если вы проверили заряд аккумулятора (по индикатору на устройстве, мультиметром или нагрузочной вилкой) и определили, что его нужно зарядить, вот ваши дальнейшие действия:
- Сьем аккумулятора с машины желателей. Правда, можно его просто отключить от бортовой сети. Для этого нужно отсоединить “минус” провод;
- Второй шаг – очистка клеммы для улучшения контакта (от смазки или окиси);
- Также протрите всю поверхность аккумулятора сухой тряпкой или тряпкой с 10% раствором нашатыря.
- Отверните пробки на АКБ или снимите заглушку. Так избегается избыточное давление внутри.
- Недостающее количество электролита нужно до уровня покрытия пластины восполнить дистиллированной водой.
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Зарядка аккумулятора
После подготовки аккумулятора понадобится зарядное устройство. Здесь все просто – провода зарядки присоединить к клеммам по принципу плюс к плюсу, минус к минусу.
А вот с выбором способа зарядки все немного сложнее. Можно заряжать постоянным током и постоянным напряжением.
- Зарядка постоянным током (плюсы: заряжает АКБ до 100%; минусы: требует контроля);
- Зарядка постоянным напряжением (плюсы: заряжает аккумулятор лишь до 80%; минусы: не требует контроля).
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