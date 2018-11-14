Факты ICTV составили тест, который покажет, безопасный ли вы водитель в зимнее время.

Только за 2017 год на дорогах погибли 1996 украинцев и 21 957 человек получили травмы.

За 2018 статистика может быть еще тригичнее.

Так, Украина оказалась среди лидеров по количеству смертей на дорогах.

Зимнее время – самое опасное на дорогах. Этот период всегда сопровождается огромным количеством ДТП. Чаще всего аварии случаются вследствие игнорирования основных правил дорожного движения.

Многие забывают, что дорога зимой требует особого внимания и ответственности.

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Редакция Фактов ICTV подготовила тест, который даст понять, правильно ли вы ведете себя за рулем в зимнее время.

Напомним, Факты ICTV писали, что происходит с шинами в мороз.