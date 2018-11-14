На тест-драйве у Фактов ICTV побывал семиместный кроссовер Mazda CX-9.

Mazda CX-9 предлагается в варианте с одним турбированным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, 6 АКПП и в одной комплектации Premium.

В Украине такая Mazda CX-9 обойдется примерно в $51 тыс.

Дизайн

Издалека силуэт Mazda CX-9 можно спутать с CX-5, но стоит к нему приблизится и сразу же становится понятно, кто в семье Mazda главный. J Mazda CX-9 самая большая модель в линейке японского производителя.

Монументальный и суровый Mazda CX-9 уважают в потоке автомобилей, а сам внешний вид, довольно “редкого зверя” на наших дорогах, привлекает взгляды на улицах.

Салон

Я никого не удивлю, если скажу, что в салоне семиместного кроссовера просторно, много места, различных ниш, ячеек для мелочи и прочего.

Действительно, пространство в Mazda CX-9 организовано хорошо, а оформлено оно качественными и приятными на ощупь материалами. Сидения выполнены из перфорированной кожи, оснащены подогревом, но без вентиляции, к сожалению.

Сидение водителя оснащено электрорегулировками и памятью на два слота.

У водителя в распоряжении есть подлокотник, который несомненно пригодится в дальней дороге. В подлокотнике запрятано два разъема USB и AUX.

Руль также оснащен элекрорегулировками и подогревом. Подогрев руля – кайф чистейшей воды в осеннее холодное утро, пусть даже подогревается не весь обод руля, а лишь две зоны в верхней части. 🙂

Панель приборов аналоговая и разбита на стандартных для Mazda три колодца. Все читается очень легко, а цветной экран бортового компьютера интегрирован в один из колодцев и управляется с помощью кнопок на руле.

Есть также и проекционный дисплей, который выводится непосредственно на лобовое стекло и отображает скорость, данные круиз-контроля, подсказки навигации и контроля мертвых зон. Штука удобная, функциональная и в дальних поездах очень полезная.

На центральной консоли, вверху, расположен 8-дюймовый сенсорный дисплей, который немного теряется в огромном салоне кроссовера. Качество изображения среднее, на сегодняшний день хочется уже чего-то большего.

Сама мультимедийная система проста в пользовании, в меню сложно запутаться. Помимо сенсора, мультимедийный экран в Mazda управляется джойстиком под правой рукой у водителя. Это удобно, не отвлекает от дороги и на наших ямах куда более практичное решение.

Сенсорное управление экраном в Mazda CX-9 доступно только в статическом положении авто и на малых скоростях, а дальше только джойстик и кнопки.

В Mazda CX-9 установлена аудиосистема BOSE с двенадцатью динамиками, которая вместе с отличной шумоизоляцией создает уют и изолируют пассажиров от звуков за бортом. Такой себе минимальный концертный зал на колесах. 🙂

Климат-контроль максимально прост в пользовании использовании и с понятными пиктограммами.

Второй ряд сидений ожидаемо просторный и функциональный. Сидения регулируются по вылету и углу наклона спинки, а также оснащены подогревом.

В Mazda CX-9 раздельный климат-контроль, а это значит, что пассажиры второго ряда могут самостоятельно регулировать температуру.

Также, есть подлокотник с небольшой нишей, где находятся разъемы USB. Есть система крепления детских сидений ISOFIX.

Дополнительно есть шторки, которые защищают в солнечную погоду. Второй ряд очень просторный и функциональный, ехать в дальние поездки там комфортно. Все под рукой и ориентированно на пассажиров. Такой себе бизнес-класс японского экспресса, американских размеров. 🙂

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На третьем ряду сидений есть два пассажирских места, которые вполне подойдут для детей. Двое взрослых там также поместятся и если речь идет о краткосрочной поездке, то несомненно воспользоваться третьим рядом получится.

Ехать в дальнюю поездку – не вариант, будет тесно, особенно это касается пространства над головой.

Кроме этого, третий ряд сидений “крадет” и полезное пространство багажника.

Объем багажника с разложенным третьим рядом 230 л

с разложенным третьим рядом Объем багажника со сложенным третьим рядом 840 л

со сложенным третьим рядом Объем багажника со сложенными спинками второго ряда 2 848 л

Сам багажник огромный, без преувеличений. Поместится туда практически все, что угодно. Под фальшполом – докатка. Есть электропривод пятой двери, который упрощает процесс открытия/закрытия.

Динамика

Mazda CX-9 оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, мощностью 231 л.с. при 5000 об.мин. и максимальным крутящим моментом 420 Нм при 2000 об.мин.

Автомобиль срывается с места, как только вы нажимаете на педаль газа и у вас ни на секунду не возникнет ощущения, что когда-либо вам не хватит мощности.

В паре с двигателем работает 6-ступенчатый “автомат”, который предусматривает режим Sport. Да и без спортивного режима Mazda CX-9 не назовешь скучным автомобилем, но это режим добавляет перчинки характеру.

К “автомату” вопрос нет, хотя, будь тут на несколько передач больше, то и расход топлива был бы вероятнее меньше.

В городе во время тест-драйва Mazda CX-9 потребляла около 13 л/100 км, а на трассе этот показатель был на уровне 10,5 л/100 км. Не стоит забывать, что автомобиль полноприводный и весит почти две тонны.

Габаритные размеры:

Длина 5 075 мм

Ширина 1 969 мм

Высота 1 747 мм

Колесная база 2 930 мм

Клиренс 220 мм

Клиренс у Mazda CX-9 составляет 220 мм, чего вполне хватает для городских бровок, сугробов на парковке и заснеженной колеи. Красивый обвес намекает, что даже если полный привод справится с бездорожьем, то есть вероятность выехать оттуда не без потерь. 🙂

С габаритами Mazda CX-9 помогают справляться парковочные датчики спереди с сзади, а также камера заднего вида. Картинка камеры информативная, но качество, как я и говорил – среднее.

Кроме этого у CX-9 система предупреждения о перекрестном движении сзади, что удобно, когда обзор ограничен.

Также, есть система безопасного торможения в городе с распознавание пешеходов.

В Mazda CX-9 помимо шумоизоляции еще и мягкая, комфортная подвеска, которая лишь усиливает ощущение уюта в салоне кроссовера. Наши дороги Mazda CX-9 проезжает без проблем, сглатывая ямы и не ровности.

Спереди в Mazda CX-9 устанавливается подвеска типа МакФерсон, а сзади многорычажная, независимая.

Стоит отметить систему контроля “слепых зон” индикаторы которой подсвечиваются на боковых зеркалах заднего вида и на проекционном дисплее.

Также есть система предупреждения о выезде с полосы движения и система контроля положения автомобиля относительно разметки, которая помогает водителю Mazda CX-9 двигаться в заданном ряду, подруливая при необходимости и сохраняя траекторию движения относительно разметки.

В Mazda CX-9 есть система G-Vectoring Control. Она регулирует крутящий момент двигателя в поворотах и на скользкой дороге, что оставляет автомобиль контролируемым и предсказуемым даже в таких условиях.

Есть круиз-контроль, но не адаптивный, к сожалению.

Хочу отметить навигацию, которая, как всегда у Mazda на высшем уровне. Карты прорисованы отлично, система знает не только города и название улиц, а и отели, кафе, АЗС.

Итог

Mazda CX-9 – автомобиль для тех, кто любит большие просторные автомобили и не переживает о расходе топлива.

В этом “японском экспрессе” читается ориентированность на комфорт пассажиров и удобство пользования для водителя.

Все на своих местах и под рукой. Большая семья? Не вопрос, места хватит всем. Габаритный груз? Не вопрос, сложили сидения второго/третьего ряда и поехали.

Да, к габаритам придется привыкать и это факт. Mazda CX-9 больше по душе загородная трасс нежели тесные дворики многоэтажек.

Цена – $51 тыс. Вариант комплектации один, также один вариант двигателя и КПП.

Решать, как всегда, Вам. 🙂





































































































































Тест-драйв Mazda CX-9: японский экспресс / 33 фотографий

Олесь Куница