PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Как правильно подготовить автомобиль к зиме?/

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Прежде всего, перед походом в магазин автотоваров стоит попросить помощи у опытного автолюбителя.

Важным атрибутом ухода за автомобилем зимой является жидкость для стеклоомывателя. На зиму она должна быть специальной морозостойкой. И без резкого запаха спирта – иначе можно отравиться парами. Нельзя экономить на дворниках. Ведь видимость на дороге это ваша безопасность.

Далее по списку щетка для очистки снега и льда. И обязательный аксессуар – прикуриватель для аккумулятора. И, наконец, ключевая и самая дорогая деталь – шины. Как только температура падает ниже +5 летнюю резину нужно менять на зимнюю. Для лучшего сцепления с дорогой. Именно отсутствие зимних шин нередко становится причиной многочисленных аварий зимой. Тормозной путь – длиннее, остановить автомобиль тяжелее.

Автолюбители советуют пользоваться фирменными вещами – они обычно дороже, но они гарантированно не вредны.

Читайте: Киевавтодор вывел на уборку улиц почти 300 единиц спецтехники – КГГА

Украинский силач Василий Вирастюк когда-то ездил без зимней резины. Сегодня же отец троих детей к шинам относится очень ответственно. Для украинских дорог, – рекомендует – лучше не выбирать шипованную резину. Она просто будет скользить. Собственный опыт Вирастюка – хорошие шины не могут стоить дешевле, чем полторы тысячи гривен. Если аккуратно ездить, то резины должно хватить на несколько сезонов. На своей стронгмен ездит вот уже 6 год.

Хозяин СТО, где обслуживается Вирастюк, говорит: резину можно покупать и подержанную, но не старше 5 лет. На этом вдвое сэкономите.

И главное: без лишней необходимости Вирастюк все же советует просто не выезжать зимой на автомобиле. Ведь даже если вы и подготовите свой автомобиль к зиме – не факт, что для него расчистят дороги.

К слову, Факты ICTV рассказывали о топ-3 самых надежных авто 2018 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Камикадзе за рулем или безопасный водитель: кто вы на дороге зимой? ТЕСТ
Зимові шини
Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону
Горить авто
В знак протеста: лидер сторонников евроблях сжег свой автомобиль
Тест-драйв Renault Duster: утилітарний та сучасний
Замена резины на зимнюю: правила и как сэкономить
Узбекистан хочет ввести санкции против Украины из-за авто
Обмеження швидкості у Києві
В Киеве с 1 ноября запретили ездить со скоростью 80 км/ч (СПИСОК УЛИЦ)
В Украине хотят запретить авто из России. С 2019 года они станут дешевле евроблях
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка