Прежде всего, перед походом в магазин автотоваров стоит попросить помощи у опытного автолюбителя.

Важным атрибутом ухода за автомобилем зимой является жидкость для стеклоомывателя. На зиму она должна быть специальной морозостойкой. И без резкого запаха спирта – иначе можно отравиться парами. Нельзя экономить на дворниках. Ведь видимость на дороге это ваша безопасность.

Далее по списку щетка для очистки снега и льда. И обязательный аксессуар – прикуриватель для аккумулятора. И, наконец, ключевая и самая дорогая деталь – шины. Как только температура падает ниже +5 летнюю резину нужно менять на зимнюю. Для лучшего сцепления с дорогой. Именно отсутствие зимних шин нередко становится причиной многочисленных аварий зимой. Тормозной путь – длиннее, остановить автомобиль тяжелее.

Автолюбители советуют пользоваться фирменными вещами – они обычно дороже, но они гарантированно не вредны.

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Украинский силач Василий Вирастюк когда-то ездил без зимней резины. Сегодня же отец троих детей к шинам относится очень ответственно. Для украинских дорог, – рекомендует – лучше не выбирать шипованную резину. Она просто будет скользить. Собственный опыт Вирастюка – хорошие шины не могут стоить дешевле, чем полторы тысячи гривен. Если аккуратно ездить, то резины должно хватить на несколько сезонов. На своей стронгмен ездит вот уже 6 год.

Хозяин СТО, где обслуживается Вирастюк, говорит: резину можно покупать и подержанную, но не старше 5 лет. На этом вдвое сэкономите.

И главное: без лишней необходимости Вирастюк все же советует просто не выезжать зимой на автомобиле. Ведь даже если вы и подготовите свой автомобиль к зиме – не факт, что для него расчистят дороги.

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