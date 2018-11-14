Не сменил вовремя летнюю резину на зимнюю – страховщики могут отказать в выплатах.

Своевременная замена летней резины на зимнюю является одним из важных пунктов в правилах по выплатам в страховых компаниях. Недобросовестное отношение к имуществу – именно так страховщики могут интерпретировать использование в определенный период года неподходящей резины на авто, пишет Интерфакс-Украина.

В качестве примера, водитель на транспортном средстве с летними шинами попал в ДТП и обратился в фирму, где была застрахована машина. Там могут объяснить отказ в выплате компенсации тем, что владелец знал, что страховое событие могло возникнуть, но не принял мер для того, чтобы уменьшить риск его возникновения.

Читайте: Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Как рассказали страховщики, некоторые компании с иностранным капиталом составляют протоколы таким образом, что дедлайном для замены шин в зимний период для владельцев указывается 15 октября.

К слову, Факты ICTV писали, когда нужно менять резину по закону Украины.