Как зимой управлять автомобилем и правильно эксплуатировать своего “железного коня” – вопросы, которые уже стоит напомнить, учитывая погоду в нынешнем ноябре.
Как правильно эксплуатировать авто зимой и как им безопасно управлять – Национальная полиция дала свои советы украинским водителям.
Переобуйте свое авто
Езда на летней резине в зимний период чрезвычайно опасна. Пойти в занос на непереобутом авто очень просто. К тому же, о необходимости своевременной смены шин говорится и в законе Украины.
Забудьте про ручник
Ручник сконструирован таким образом, что в его механизмах часто собирается влага. Итак, если колодки примерзнут, то снять ручной тормоз будет очень непросто.
Замерз замок – не нужно спрея
Чтобы не повредить дверной замок авто, не следует использовать спрей. Это средство сможет удалить влагу с него, но вместе с ней он удалит смазку, которое важно для его работы.
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До полного!
Чем больше в баке бензина, тем больше шансов, что двигатель утром запустится с первого раза.
Чаще мойте автомобиль
Чистота стекол и световых устройств – это залог безопасности.
Ездить нужно медленно и аккуратно
Это самое главное правило зимней езды.
К слову, Факты ICTV разбирались в вопросе, как не буксовать на снегу и на льду.