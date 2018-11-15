Как зимой управлять автомобилем и правильно эксплуатировать своего “железного коня” – вопросы, которые уже стоит напомнить, учитывая погоду в нынешнем ноябре.

Как правильно эксплуатировать авто зимой и как им безопасно управлять – Национальная полиция дала свои советы украинским водителям.

Переобуйте свое авто

Езда на летней резине в зимний период чрезвычайно опасна. Пойти в занос на непереобутом авто очень просто. К тому же, о необходимости своевременной смены шин говорится и в законе Украины.

Забудьте про ручник

Ручник сконструирован таким образом, что в его механизмах часто собирается влага. Итак, если колодки примерзнут, то снять ручной тормоз будет очень непросто.

Замерз замок – не нужно спрея

Чтобы не повредить дверной замок авто, не следует использовать спрей. Это средство сможет удалить влагу с него, но вместе с ней он удалит смазку, которое важно для его работы.

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До полного!

Чем больше в баке бензина, тем больше шансов, что двигатель утром запустится с первого раза.

Чаще мойте автомобиль

Чистота стекол и световых устройств – это залог безопасности.

Ездить нужно медленно и аккуратно

Это самое главное правило зимней езды.

К слову, Факты ICTV разбирались в вопросе, как не буксовать на снегу и на льду.