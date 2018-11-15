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Рассекречен дизайн и характеристики пикапа Jeep Gladiator

Снимки нового пикапа Jeep Gladiator попали в сеть. Также появились технические характеристики автомобиля.

Фотографии появились на Аutoua.net.

Пикап будет с мягким верхом и двумя вариантами жесткой крыши. Также доступны различные конфигурации дверей и лобового стекла. Также судя по всему пикап будет в двух цветах: черном и красном.

Также там сообщается, что пикап получил 3.6-литровый мотор V6 Pentastar и необычную механическую коробку передач, которая имеет 6 ступеней. Еще новое авто будет оснащено 33-дюймовыми внедорожными шины. Это поможет машине пересекать сложную местность, такую как брод глубиной до 762 мм, а это почти один метр.

В салоне будет мультимедийная система Uconnect четвертого поколения с 7.0- или 8.4-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Jeep Gladiator

ФОТО: Аutoua.net

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К слову, ранее был рассекречен салон еще одной новинки Skoda Scala, которую представят 6 декабря.

 

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