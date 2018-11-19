Гоночная версия Lamborghini Urus ST-X выйдет на трассу для гонок в 2020 году.
Lamborghini представила концепт гоночной версии кроссовера Urus. На шильдике авто добавились обозначения ST-X Concept. Это означает, что эта версия будет более лягкая и проворная, чем стандартная серийная версия Urus.
Сделать кроссовер еще более подходящим для трассы в Lamborghini смогли, благодаря капоту с большими воздухозаборниками, выполненному из карбона. Также на Urus ST-X Concept установили мощный спойлер, выхлопные патрубки и новые колеса. Все это, как заявляют в Ламбо, облегчило машину на 25%, пишет Motor1.
Силовую установку создатели не стали трогать и оставили 650-сильный V8, но с 8-ступенчатой АКП все же повозились.
Для Lamborghini ST-X создадут новую гоночную серию. Фото: Lamborghini
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Интересно, что после выхода ST-X Concept в Европе и на Ближнем Востоке будет проведена новая гоночная серия, в которой примут участие только одинаковые кроссоверы Lamborghini.
Напомним, самый быстрый кроссовер в мире Lamborghini Urus представили в конце 2017 года.