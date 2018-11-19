Что делать, если не заводится машина зимой – такой запрос в интернете стает очень актуальным с наступлением сильных морозов.

Не заводится машина зимой – чаще всего эта проблема связана с аккумулятором, который при холоде дает меньше силы стартеру для запуска двигателя.

Почему так сложно завести машину зимой

Причина 1

Когда становится очень холодно, бензин медленно испаряется, поэтому его сложнее зажечь.

Причина 2

В холодную погоду масло становится толще. При запуске холодного двигателя, он должен проталкивать холодное масло, и это затрудняет вращение двигателя.

Причина 3

В мороз аккумулятор вырабатывает меньше электронов. Соответственно стартер имеет меньше энергии для работы, когда он пытается запустить двигатель.

Как заводить машину зимой

1. Минимизируйте электрические потери батареи:

Закройте двери автомобиля (в основном, чтобы отключить свет в салоне);

Отключите все: печку/вентилятор, радио и освещение.

2. Поверните ключ зажигания и удерживайте его в течение 10 секунд. Не держите ключ в положении старта более 10 секунд.

Если приборная панель загорается – хороший знак;

Если после поворота ключа машина не издает звуков и нет колебаний, значит аккумулятор полностью “устал”;

Если двигатель не заработал, подождите пару минут и повторите попытку. Иногда это может привести к некоторому накоплению энергии в аккумуляторе и, возможно, к запуску двигателя.

3. Поверните ключ и осторожно надавите на педаль газа (передача выключена). Один раз нажмите на акселератор и отпустите его. Это распределит небольшое количество топлива, что может помочь добиться успеха.

4. Обратитесь к руководству по эксплуатации авто. Почти каждый автомобиль сегодня имеет инструкции по холодному запуску.

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Что делать, если не заводится машина зимой

Если авто не заводится, а времени отогревать и заряжать аккумулятор нет, остается вариант “прикурить”;

Для того, чтобы запустить свою машину, вам понадобится комплект с проводами и добровольный волонтер с автомобилем на ходу;

Разместите работающую машину как можно ближе к машине с “мертвым” аккумулятором. Возможно, их придется поставить передком к передку;

Подсоедините кабели к соответствующим клеммам. На обоих авто следуйте принципу плюс к плюсу, минус к минусу. Запустите работающий автомобиль;

Позвольте “мертвой” батарее зарядится от работающей машины в течение нескольких минут;

Попробуйте запустить автомобиль с “мертвым” аккумулятором. Если он не заводится при первой попытке, проверьте кабели, вдруг они подключены не правильно;

Если машина завелась, отсоедините кабели, но продолжайте работу двигателя обоих автомобилей в течение нескольких минут, чтобы обе батареи зарядились достаточно для следующего запуска.

К слову, Факты ICTV напоминают, как зарядить аккумулятор авто, который полностью разрядился.