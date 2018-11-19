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Занижал доходы: глава Nissan и Renault арестован в Японии

Глава ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi подозревается в занижении данных о личных доходах.

Глава ​альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован. Скандал вокруг Карлоса Гона возник из-за подозрений против него в занижении данных в своих декларациях, пишет Reuters.

В концерне Nissan Motor Co уже заговорили об увольнении Гона на следующем заседании совета. Вместе с ним лишить поста в японской компании также планируют директора Грега Келли. Он якобы помогал совершать махинации с сокрытием данных о доходах.

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По сообщению РБК, акции компании Renault уже летят вниз из-за разразившегося скандала. Данные торгов показывают удешевление акций почти на 15%.

Напомним, Renault планирует в 2019 году начать выпуск бюджетного электрокара K-ZE.

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