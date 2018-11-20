Рекламный ролик для Lexus написал искусственный интеллект IBM Watson.

Для рекламы своего седана ES компания Lexus придумала экспериментальную идею. Она заключается в том, что сценарий для ролика писал не человек. Режиссер Кевин Макдональд снял видео для Lexus по произведению искусственного интеллекта IBM Watson.

В компании назвали такой эксперимент первым в мире гармоничным сотрудничеством машины и известного мастера.

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К слову, ИИ для сценария рекламы проработал сюжетную линию и персонажей. При этом в “фантазии” IBM Watson были изображения лучших рекламных роликов для автоиндустрии, которые снимались последние 15 лет.

К слову, Lexus сняла футуристический рекламный ролик в Киеве.