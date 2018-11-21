Компактный кроссовер Renault Captur пережил рестайлинг в прошлом году и его обновленная версия побывала у нас на тест-драйве.

Цены на новый Renault Captur в Украине

В Украине цены на Renault Captur страртуют с отметки $17,8 тыс. За эти деньги вы получите автомобиль в базовой комплектации LIFE с бензиновым двигателем объемом 0,9 л и 5-МКПП.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Renault Captur в топовой комплектации INTENSE с дизельным двигателем 1,5 л и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением EDC6. Стоимость тестового автомобиля в этой комплектации примерно $23,3 тыс., без учета дополнительных опций.

Дизайн

Внешне обновленный Renault Captur отличается от предшественника новым оформлением радиаторной решетки, бампером, дневными светодиодными ходовыми огнями в форме литеры “С”.

В нашей комплектации фары головного света полностью светодиодные, а “противотуманки” оснащены функцией освещения поворотов. При заездах в темные дворы, закоулки, в темных поворотах на трасе, “противотуманка” подсвечивает поворот, в сторону которого повернут руль.

Кроме этого, французы прислушались к пожеланиям и переместили выше место крепления номерного знака спереди. Уж больно низко он крепился в предыдущей версии, что увеличивало шансы потерять его в глубокой луже или в сугробе снега.

Задние фонари также получили светодиодный автограф в форме литеры “С”.

Как и у прошлой версии у обновленного Renault Captur осталась возможность двуцветного оформления кузова и целый набор ярких, насыщенных цветов и вариантов индивидуализации.

Салон

Интерьер также посвежел, но сохранил свои изюминки.

К примеру, осталась возможность заказать автомобиль со сменным салоном, который можно отстегнуть с помощью молний для чистки, ну или вовсе для его замены.

Также, остался прежним и огромных размеров перчаточный ящик (11 л), который выдвигается, по принципу полки в шкафу.

Материалы салона приятные на ощупь, местами встречается жесткий пластик, но общее впечатление от качества материалов позитивное.

Сидение водителя удобной формы, с хорошей боковой поддержкой и с механическими регулировками. У водителя и переднего пассажира есть одноуровневый подогрев сидений.

Руль регулируется по высоте и вылету, он удобной толщины и выполнен из кожи. На руле находится управление круиз-контролем, и он не перегружен кнопками.

Бортовой компьютер управляется с помощью кнопок на рычаге стеклоочистителя, а мультимедиа и телефон, как и у всех Renault, вынесены на отдельный подрулевой модуль.

Последнее – решение на любителя, лично я все никак не могу привыкнуть и запомнить все кнопки на этом модуле и приходится постоянно заглядывать между спицами руля.

Панель приборов слегка напоминает мотоциклетную, но на самом деле достаточна проста и понятна в пользовании и восприятии информации.

Слева тахометр, посредине данные бортового компьютера и цифровой спидометр, а справа показатель уровня топлива в баке.

Мультимедийный 7-дюймовый экран R-Link EVOLUTION находится вверху центральной консоли. Система поддерживает AndroidAuto, но, к сожалению, не поддерживает AppleCarPlay.

Также, на экран выводится изображение камеры заднего вида и навигация TomTom.

Не могу сказать, что все очень просто в пользования, ведь определенное время для того чтобы найти общий язык с системой мне понадобилось. AUX, USB, BlueTooth – есть, все работает без проблем и позволяет воспроизводить музыку, подключать телефон и тд. К синхронизации системы с телефоном вопросов нет. 🙂

Стоит упомянуть и премиальной аудиосистеме BOSE с шестью динамиками и сабвуфером. Звучит достойно.

Климат-контроль простой и понятный, все обозначения легко считываются в движении и запоминаются.

Если коротко об эргономике – минимум кнопок, все максимально практично и в нужных местах.

В Renault Captur по-прежнему есть возможность регулировки задних сидений по вылету на 16 см, что позволяет увеличивать пространство для ног сдвинув диван назад, а при необходимости увеличивать багажное отделение сдвинув его в противоположном направлении.

Делать это можно как из салона, так и с помощью ручки в багажнике.

Сзади просторно и комфортно, хоть и нет подлокотника. Места для ног и головы вдоволь, есть система ISOFIX для крепления детских кресел.

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Также, остались оригинальные карманы в виде струн на спинках передних сидений.

Выглядит интересно, но на практике поместить туда что-то, кроме папок и документов формата А4, сложно.

Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40.

Объем багажника составляет 377 л, а сдвинув задний ряд вперед в крайнее положение можно увеличить объем до 455 л.



С помощью фальшпола, который устанавливается в двух положениях, можно организовать небольшую нишу и разделить багажник на два горизонтальных отсека. Под вторым фальшполом у Renault Captur находится “докатка”.

Багажник просторный, для городской и загородной эксплуатации его достаточно. К примеру, его размеров вполне хватает для полноразмерной зимней детской коляски.

Динамика

Renault Captur был оснащен уже знакомым нам дизельным двигателем dCi 1,5 л и роботизированной коробкой переключения передач EDC6.

Мощность двигателя составляет 90 л.с. при 4 000 об/мин, а максимальный крутящий момент 220 Нм при 1750 об/мин.

Двигатель обеспечивает оптимальный запас мощности, который позволяет уверенно маневрировать в городе и за его пределами. Перестроения в потоке, обгоны, выезды со второстепенной дороги – все это можно делать на Renault Captur, без сомнений в запасе мощности. Ни разу у меня не возникало ощущения, что чего-то не хватает.

КПП работает гладко, переключения передач происходят без рывков, да и в целом работа “коробки” не вызывала вопросов.

Единственный момент – двигатель, да и местами КПП, в определенных условиях создавали излишний шум, даже гул, который доносился в салон. Пожалуй, с этим моментом я готов смирится, а сейчас объясню почему.

Все просто – расход топлива перекрывает все недочеты. В городе, Renault Captur во время тес-драйва потреблял 5,2 л на 100 км. За пределами города показатели падали ближе к 4,5 л. Как по мне, то весомый аргумент. 🙂

Подвеска стала несколько мягче, в сравнении с предшественником, что замечается на наших далеко не идеальных дорогах.

Полного привода у Renault Captur нет, но есть интересная система контроля сцепления с дорогой “Extended Grip”. Эта система интегрирована с системой ESP и помогает улучшить проходимость в плохих дорожных условиях. У системы есть три режима – обычная дорога, мягкий грунт т эксперт.

Кроме этого, в Renault Captur есть парковочный ассистент, который поможет вам выполнить паралельную и перпендикуляркуную парковку, а также парковку “елочкой” и выезд с парковочного места.

Система берет на себя рулевое управление, а все что вам нужно – контролировать ситуацию и выполнять подсказки системы.

В Renault Captur есть система мониторинга мертвых зон и подсветка поворотов противотуманной фарой, о которой я уже упоминал.

Размеры у Renault Captur городские, читабельные и к ним быстро привыкаешь. Клиренс – достаточный для города и пикника.

Габаритные размеры:

Длина 4 122 мм

Ширина 1778 мм

Высота 1 566 мм

Колесная база 2 606 мм

Клиренс 170 мм

Итог



Обновленный Renault Captur – это современный внешний вид, практичный салон, возможности индивидуализации, экономичный дизель.

Из минусов – шумный дизель и отсутствие полного привода, которые перекрывают вышеперечисленные плюсы, как по мне.

Цены на базовый Renault Captur стартуют с отметки $17,8 тыс. Много это или мало?

Решать, как всегда, Вам. 🙂













































































Тест-драйв Renault Captur: житель мегаполиса / 19 фотографий

Олесь Куница