Для того, чтобы не буксовать на снегу и на льду, водители зимой должны уметь использовать инерцию, тормозить двигателем и не ездить накатом. Полезные советы для автомобилистов.

Как не буксировать на снегу и на льду – очень щепетильное дело, которое должны знать и отлично практиковать все водители.

Есть подсказки, которые годятся для любого типа привода, потому что касаются прежде всего взаимодействия ведущих колес со скользкой опорной поверхностью.

Низкие обороты

Если буксования назревает при старте с места, нужно максимально снизить обороты двигателя во время отпускания педали сцепления. Водители называют это трогаться внатяжку – на грани остановки двигателя.

С этой же целью можно использовать при трогании на скользкой дороге не первую, а вторую передачу.

Используйте инерцию

Если вы поняли, что уже забуксовали всерьез, немедленно прекращайте бессмысленное вращение колес в ледяных или снежных лунках, которые они себе вырыли.

Чем дольше вы будете давить на газ, стоя на месте при включенной передаче, тем глубже зароется машина и тем труднее ее будет освободить.

Обычно, сначала срывается только одно колесо, но даже если это случилось с двумя, всегда есть шанс выбраться самостоятельно.

Если в этот момент освободить колесо от крутящего момента (вытеснить сцепления), машина откатится назад – в самое глубокое место лунки.

Ваша задача – переключая передачи с первой на заднюю и наоборот, раскачать машину взад-вперед в пределах свободного пространства лунки, от края до края.

И, когда маятник раскачки толкнет машину от одного крайнего положения в другое, вы должны подхватить это направление соответствующей передачей и, плавно отпуская сцепление, помочь двигателю, чтобы совместными усилиями вытолкнуть машину из лунки.

Это требует ловкости, но с четвертой – пятой попытки у вас должно получиться.

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Повторный старт

Иногда бывает так, что на гололеде автомобиль вроде бы и тронулся с места, но в течение десяти, пятнадцати и более метров продолжает движение с пробуксовкой колес, не имея возможности набрать наконец скорость.

Если такое случилось, не газуйте, а, наоборот, сбросьте газ до минимума, и затем, не дав машине остановиться, как можно плавнее снова нажмите акселератор.

Если колеса таки забуксуют, то, опять-таки, не допуская остановки машины, в движении, кратковременно выжмите сцепление и попробуйте заново тронуться с максимальной аккуратностью.

Торможение двигателем

На зимней дороге безопаснее всего тормозить двигателем, включив одну из низших передач вместо тормозов.

Но, если при этом выбрать слишком низкую передачу и/или слишком резко отпустить сцепление, ведущие колеса могут заблокироваться так же, как и при торможении “в пол”.

На скользкой дороге машину внезапно занесет и от неожиданности водитель может потерять контроль над ней.

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Никакого наката!

Чтобы не слететь с проезжей части дороги, всегда двигайтесь со включенной передачей. Автомобиль, движущийся накатом, с выключенной передачей, эксперты по физике движения считают неуправляемым.

А крутящий момент, передаваемый от двигателя на колеса (не важно даже, нажат акселератор, или двигатель работает на холостом ходу) на скользкой дороге, как минимум, стабилизирует автомобиль.

К тому же, часто незначительное добавление газа в нужный момент помогает автомобилю удержаться на курсе – на прямых это касается прежде всего переднеприводных автомобилей, а при выходе из поворота – также и заднеприводных.

Советуем довести вышеприведенные приемы до автоматизма, чтобы не впадать в панику, а уверенно держать руль крепкими руками.

Кстати, пройдите ТЕСТ, который покажет, искусный ли вы водитель зимой.

Фото: Pixabay, Pexels