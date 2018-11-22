Верховная Рада повысила сумму штрафов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до 17 тыс. грн, а также до 51 тыс. за повторные действия.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 17 тыс. штрафа за вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и до 51 тыс. за повторные действия.

Соответствующие поправки были внесены в законопроект 7279-д. За него проголосовали 239 народных депутатов.

Отныне за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Также водителя лишают права управлять автомобилем до 3 лет.

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Кроме того, те же действия, совершенные повторно наказываются штрафом в размере до 51 тыс. грн с лишением права управления от 2 до 3 лет.

Ранее Факты ICTV писали о принятом законопроекте, повышающий штрафы за нерастаможивание авто.

Фото: Anyaberkut/Dreamstime.com