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Факти / Lifestyle / 51 тис. за п'яне водіння! Рада підвищила штрафи для водіїв/

51 тыс. за пьяное вождение! Рада повысила штрафы для водителей

Верховная Рада повысила сумму штрафов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до 17 тыс. грн, а также до 51 тыс. за повторные действия.

водіння авто

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 17 тыс. штрафа за вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и до 51 тыс. за повторные действия.

Соответствующие поправки были внесены в законопроект  7279-д. За него проголосовали 239 народных депутатов.

Отныне за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предусматривается штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Также водителя лишают права управлять автомобилем до 3 лет.

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Кроме того, те же действия, совершенные повторно наказываются штрафом в размере до 51 тыс. грн с лишением права управления от 2 до 3 лет.

Ранее Факты ICTV писали о принятом законопроекте, повышающий штрафы за нерастаможивание авто.

Фото: Anyaberkut/Dreamstime.com

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