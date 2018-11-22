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Голосовое управление и необычный дизайн: новый хэтчбек и универсал Ford

Компания Ford представила вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus Active.

Об этом пишет Аutoua.

Новые хэтчбеки удивили дизайном. Они имеют особую конструкцию бамперов и идут в двух цветах – в оранжевом и металлическом.  Также возможны варианты с контрастной крышей.

Салон тоже выглядит отменно: в нем кожаный руль и рычаг переключения скоростей. Обивка сидений тканевая с синей полосой.

Ford Focus Active Wagon

Автомобили оснащены новой модульной архитектурой  и получили новые амортизаторы и стабилизаторы. Новинки оснащены голосовым управлением, аудиосистемой B&O и беспроводной зарядкой для смартфонов. Также автомобиль получил функцию распознавания дорожных знаков и возможность настраивать  яркость и формы светового пучка.

В авто установлены двигатели EcoBoost объемом 1.3 и 1.5 литра, а также 1.5 и 2.0-литровые дизели мощностью до 150 л.с.

Ford Focus Active Wagon

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 правил вождения зимой, которые помогут не буксовать на снегу и на льду.

Фото: Аutoua

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