Компания Ford представила вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus Active.

Об этом пишет Аutoua.

Новые хэтчбеки удивили дизайном. Они имеют особую конструкцию бамперов и идут в двух цветах – в оранжевом и металлическом. Также возможны варианты с контрастной крышей.

Салон тоже выглядит отменно: в нем кожаный руль и рычаг переключения скоростей. Обивка сидений тканевая с синей полосой.

Автомобили оснащены новой модульной архитектурой и получили новые амортизаторы и стабилизаторы. Новинки оснащены голосовым управлением, аудиосистемой B&O и беспроводной зарядкой для смартфонов. Также автомобиль получил функцию распознавания дорожных знаков и возможность настраивать яркость и формы светового пучка.

В авто установлены двигатели EcoBoost объемом 1.3 и 1.5 литра, а также 1.5 и 2.0-литровые дизели мощностью до 150 л.с.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 правил вождения зимой, которые помогут не буксовать на снегу и на льду.

Фото: Аutoua