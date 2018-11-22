Корпорация Богдан представила украинский электрогрузовик, который изготовили в Луцке.

Корпорация Богдан представила украинский электрогрузовик ERCV27. Его изготовили на Автосборочном заводе №1 в Луцке специально для компании Banke Electromotive, сообщает пресс-служба Богдана.

Грузовик будет работать в европейских городах и предназначен для загрузки твердых бытовых отходов. Также в корпорации не исключили возможность появления авто в Украине.

ERCV27 может проехать 220 км без подзарядки при полной загрузке и способен развивать скорость до 80 км/ч.

Кроме того, электрический грузовик оснастили водяными отопителями, кондиционером и камерами видеонаблюдения.

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К слову, производитель авто Audi показал электрокроссовер Q2 L e-tron, который создали специально для выхода на рынок Китая.