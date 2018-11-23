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Факти / Lifestyle / Ілон Маск з Чернівців та як зробити машину з нічого/

Илон Маск из Черновцов и как сделать машину из ничего

Дешевые подержанные иномарки из Европы – для многих украинцев – единственный способ получить собственное авто. Но некоторые говорят: зачем нам тот европейский хлам, если у нас и своего хватает?!

Прорыв столичного пенсионера Владимира Романовича – транспортное средство, сделанное собственноручно на базе старого мопеда! Причем,  и на горючее не нужно слишком тратиться! Трудно поверить, но такое чудо-техники, которое сам украинский Кулибин назвал веломобилем – не просто едет. А мчится с изрядным ветерком!

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У Ивана из небольшого села – вблизи Черновцов – свой взгляд на расходы и на практичность … Аппарат, который он создал из Запорожца и мотоблока, конечно, мало похож на Бентли, и ездит не на электричестве – как новомодная Тесла.

Но в Черновицкой области – Иван значительно популярнее Илона Маска! После того, как Иван склепал чудо техники – жена готова его самого на руках носить!

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Изюме трактор разбил 7 легковушек и авто полиции.

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