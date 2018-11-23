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Легализации быть! Порошенко подписал закон о растаможивании евроблях

Петр Порошенко подписал закон о легализации авто с иностранной регистрацией.

Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что все деньги от растаможивания авто на еврономерах пойдут в Пенсионный фонд, а именно на покрытие его дефицита, на индексацию пенсий и на выплаты пенсий в первую очередь тем, кто имеет минимальную пенсию.

При этом он заметил, что новые вливания в бюджет Пенсионного фонда будут контролироваться государством.

– Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов – шаг в этом направлении, – заявил президент.

Глава государства призвал владельцев авто с иностранной регистрацией удержаться от акций протеста и пройти растаможивание в льготном порядке в срок, определенный законом.

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Напомним, что ранее в Кабмине отметили, что легализация авто с иностранной регистрацией принесет в бюджет Украины 1 млрд грн.

Однако решение властей про растаможивание авто на иностранных номерах владельцы евроблях встретили волнами протестов, которые устроили в 56 городах Украины. Они требовали отменить законопроекты, которые ранее приняла Рада.

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