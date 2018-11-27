Основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания в ближайшие пару недель может обанкротиться.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что у компании серьезные финансовые проблемы из-за того, что она не дотягивает по производственным целям электрокара Tesla Model 3. Из-за этого она может стать банкротом, передает CNN.

Из-за проблем с производством компании пришлось потратить очень много денег и сейчас она столкнулась с большими финансовым недостатком.

Маск не скрывает, что в том случае, если Tesla не решит проблемы в ближайшем будущем, она развалится.

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В то же время, в Tesla заявляют, что у компании нет проблем с финансами и до конца года она станет прибыльной.

К слову, Tesla начала продавать Model 3 в новой комплектации по меньшей цене и с меньшей дальностью пути.