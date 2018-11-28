Самым лучшим автомобилем 2018 года назван электрокар Jaguar I-Pace.
Британский журнал Professional Driver назвал победителя ежегодной премии Автомобиль года, передает Autonews.
Ранее Jaguar I-Pace присудили звание зеленый автомобиль года.
Автомобили оценивали более 100 профессиональных водителей и автомобильных экспертов. Они выставляли баллы по следующим категориям: запас хода, наличие системы быстрой зарядки, просторность салона и багажника и другие параметры.
Также автомобили прошли своеобразный тест-драйв в качестве заезда по городским дорогам, автомагистралям и на круговых маршрутах.
Фото: Autonews
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К слову, компания Ford представила вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus Active.
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