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Назван лучший автомобиль 2018 года

Самым лучшим автомобилем 2018 года назван электрокар Jaguar I-Pace.

Британский журнал Professional Driver назвал победителя ежегодной премии Автомобиль года, передает Autonews.

Ранее Jaguar I-Pace присудили звание зеленый автомобиль года.

Автомобили оценивали более 100 профессиональных водителей и автомобильных экспертов. Они выставляли баллы по следующим категориям: запас хода, наличие системы быстрой зарядки, просторность салона и багажника и другие параметры.

Также автомобили прошли своеобразный тест-драйв  в качестве заезда по городским дорогам, автомагистралям и на круговых маршрутах.

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Фото: Autonews

Читайте: Украинская корпорация представила первый электрический грузовик

К слову, компания Ford представила вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus Active.

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