Новый Citroen C4 Cactus дебютировал на украинском рынке в апреле этого года и уже колесит нашими дорогами.

В Украине Citroen C4 Cactus предлагается с на выбор с двумя турбодизельным двигателями и двумя вариантами КПП.

Двигатель 1,6 BlueHDI предлагается в паре с 6-ступенчатой РКПП, а 1,5 BlueHDI предлагается в паре с 6-ступенчатой АКПП.

Цены на Citroen C4 Cactus в Украине

Автомобиль доступен в двух комплектациях – средней FEEL и максимальной SHINE.

Citroen C4 Cactus с 1,6 BlueHDI и 6-ступенчатой РКПП в комплектации FEEL обойдется примерно в $19,3 тыс., а в максимальной версии SHINE в $20,3 тыс.

Аналогичные версии с 1,5 BlueHDI и АКПП будут стоить на $1 тыс. дороже.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Citroen C4 Cactus с 1,6 BlueHDI, 6-ступенчатой РКПП и в комплектации SHINE.

Дизайн

Citroen C4 Cactus сохранил оригинальный внешний вид предшественника, но изменил свой вектор развития.

В Citroen C4 Cactus стало меньше внешних очертаний кроссовера и теперь он больше похож на хэтчбек, но с некой изюминкой. Фирменные накладки Airbump значительно уменьшили в размере и перенесли на нижнюю часть дверей.

Кроме этого, сразу же обращаешь внимание на отсутствие релингов, которые также были одной из фишек предыдущего Citroen C4 Cactus.

Неокрашенный пластик все же оставили по контуру всего автомобиля, что несомненно делает его практичным и менее восприимчивым к царапинам и потертостям.

Сзади можно выделить вытянутые объемные 3D-фонари, которые немного выступают за очертания кузова.

Что касается персонализации, то у Citroen C4 Cactus есть что предложить – 31 вариант внешнего оформления.

Салон

Незаурядный внешний вид Citroen C4 Cactus дополняет его салон, который полон оригинальных, нестандартных и местами даже странных решений.

Водительское сиденье, как и все сиденья в этом автомобиле, “повышенного комфорта”, как утверждает сам производитель, назвав их Advanced Comfort.

Да, вроде как ничего особенного в их внешнем виде нет, но в дальних поездках они оказались удобными. Регулировки механические, есть также и регулировка поясничного подпора.

Панель приборов цифровая и упрощена до минимума. Круиз-контроль, скорость, колличество топлива, КПП и пробег.

Ни тахометра, ни температуры охлаждающей жидкости, ни данных бортового компьютера там вы не найдете.

Данные бортового компьютера выводятся на мультимедийный экран.

Руль удобной формы, с минимальным набором кнопок. Слева – управление круиз-контролем, а справа – мультимедиа и телефон. Руль регулируется по высоте и вылету, что увеличивает диапазон положений и позволяет максимально подстроить колесо по себя.

Управление большинством функций в Citroen C4 Cactus вынесено на сенсорный дисплей диагональю 7″. Аналогичные системы мы ранее встречали на тест-драйве Citroen C3 и Citroen C3 Aircross.

Сенсор работает корректно, не подтупливает, как и у “родственников” с сенсорным дисплеем работать удобно не всегда.

К примеру – климат-контроль, управлять которым на ходу с помощью экрана проблематично, особенно на наших дорогах.

Меню системы логичны, основные разделы вынесены отдельными сенсорными кнопками по обе стороны дисплея.

Мультимедийная система Кактуса поддерживает Apple Car Play, Android Auto и Mirror Link. Благодаря этому можно пользоваться совместимыми приложениями и функциями смартфона прямо с дисплея автомобиля.

К примеру, в тестовом Citroen C4 Cactus не было установлено штатной навигации, но благодаря Apple Car Play я без проблем использовал навигатор Waze и карты Google. И это удобно ведь помимо обычного построения маршрутов можно также видеть пробки и происшествия на маршруте в режиме реального времени.

Под экраном находится небольшая кнопочная панель с весьма понятными пиктограммами. Чуть ниже находятся разъемы USB и AUX с небольшой нишей.

А еще ниже вы найдете кнопочный блок управления КПП, как его называют французы Easy Push. Принцип работы такой же, как и у обычного селектора, но передачи переключаются при нажатии кнопок. Все просто и понятно, но не привычно. 🙂

В самом низу расположены два подстаканника и открытые ниши под мелочевку. Есть подлокотник, но он очень утоплен в глубь, да и сам по себе весьма скромных размеров, что в совокупности превратило его просто в дополнительный “бардачок”.

Сам же “бардачок” выполнен в стиле чемодана или сундука. Он практичный и вместительный, туда можно без проблем поместить три дорожных бутылки воды по 0,5 л, футляр с очками и еще останется место для шапки, перчаток и шарфа.

Мне такое решение пришлось по душе, тем более внешне “сундук” также оформлен симпатично. Дверные ручки в салоне также выполнены в чемоданном стиле с заклепками.

Весь интерьер выглядит стильно, выполнен в основном из качественных материалов. Вопрос разве что к дверным картам, которые выглядят красиво, но сам пластик простоват на фоне тех же гламурных ручек.

Сзади сразу же обращаешь внимание на окна, которые не опускаются и их можно открыть только механически в режим проветривания. Удобно ли это?

Если речь идет о маленьком хэтчбеке Peugeot 108, в котором такая же система, то у меня вопросов нет, а в Citroen C4 Cactus я уже этот момент вижу иначе. На то он и Citroen C4 Cactus чтобы удивлять. 🙂

Задний ряд сидений удобный, есть система крепления детских кресел ISOFIX, две ниши в дверных картах и карманы в спинках передних сидений.

Места для ног хватает, для головы также. С ростом 1,87 см я поместился и никаких ущемлений в пространстве не чувствовал. 🙂

Посредине нет подлокотника, а сами спинки сидений складываются в пропорции 60/40.

Объем багажника составляет 348 л с полноразмерной “запаской”. Багажник удобный, на фальшполе есть даже петли для фиксации груза. Немного высоковат порог багажника, но это терпимо, как по мне.

Динамика

Тестовый Citroen C4 Cactus был оснащен турбодизельным двигателем объемом 1,6 л мощностью 100 л.с. при 3 750 об.мин. и максимальным крутящим моментом 254 Нм при 1 750 об.мин.

Двигатель работал в паре с 6-ступенчатым роботом.

Если говорить о турбодизельном двигателе, то он проявил себя позитивно с нескольких сторон и оставил позитивное впечатление о себе.

Первое – расход топлива, который в городе во время тест-драйва составлял максимум 5,5 л на 100 км, а на трассе показатели были около 5 л на 100 км. Конечно, если вы будете ехать на круизе 90 км/ч, то эти показатели упадут до 4,6 л. Впечатляет?

Второе – 100 л.с. и 254 Нм вполне хватает для Кактуса чтобы полноценно и без волнений выполнять маневры на трассе и в городе.

Теперь о КПП, которая здесь роботизированная и специфическая. К ее работе придется привыкать. Проскакивают рывки и иногда не совсем логичные, как по мне, переключения “робота”.

Французы на всех проспектах рекламных рассказывают о подвеске Citroen C4 Cactus. Давайте немного разберемся, что же это за инновационная комфортная подвеска с прогрессивной гидравлической системой.

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Спереди в Citroen C4 Cactus устанавливается улучшенная подвеска типа МакФерсон, а сзади полузависимая П-образная балка кручения.

Особенностями этой подвески являются амортизаторы с гидравлическими ограничителями-отбойниками Progressive Hydraulic Cushions для увеличения эффективности поглощения колебаний. Такое решение позволило сделать автомобиль мягче и комфортнее в условиях различных типов дорожного покрытия, а в Украине с этим проблемы есть. 🙂 Да, действительно Citroen C4 Cactus достойно справляется с нашими неровностями и ямами. Кроме подвески, Citroen улучшил шумоизоляцию в C4 Cactus, что также ощущается.

Почти 1 000 км дорог Полтавской, Сумской и Харьковской областей позволили мне лично убедится в том, что на Citroen C4 Cactus можно вполне комфортно перемещаться в наших условиях.

Citroen C4 Cactus оснащен также рядом вспомогательных систем, таких как система контроля мертвых зон и контроль полосы движения.

Для города есть передние и задние парковочные датчики, а также камера заднего вида.

Габариты у Citroen C4 Cactus вполне вменяемые, к нему быстро привыкаешь.

Габаритные размеры:

Длина 4 170 мм

Ширина 1 979 мм (С учетом зеркал)

Высота 1 480 мм

Колесная база 2 595 мм

Клиренс 140 мм

Также, хотел бы отметить систему очистки лобового стекла Magic Wash. В Citroen C4 Cactus форсунки, которые подают жидкость омывателя интегрированы непосредственно в “дворники”.

Это как минимум более безопаснее нежели стандартное размещение форсунок, в котором при разбрызгивании жидкости на всю поверхность стекла, на доли секунды водитель теряет обзорность.

Что касается его проходимости, то теперь это хэтчбек, который должен занять место Citroen C4. Намеков на бездорожье здесь нет и предлагается этот хэтч только с передним приводом.

Итог

Citroen C4 Cactus – городской хэтчбек, который сохранил черты и узнаваемость предшественника, но теперь избавился от амбиций быть похожим на кроссовер.

Множество вариантов оформления и немного космический интерьер делают его привлекательным для молодежи. Да, с Citroen C4 Cactus будет не скучно.

Экономичный дизель и комфортная подвеска – однозначные и огромные плюсы Citroen C4 Cactus.

РКПП – этот та “колючка” Citroen C4 Cactus, которая действительно колется. 🙂 Благо, что есть на выбор вариант более мощного двигателя, но уже с АКПП.

Цена вопроса – от $19,3 тыс.

Решать, как всегда, Вам. 🙂





























































































Тест-драйв Citroen C4 Cactus: в поисках колючек / 23 фотографий

Олесь Куница