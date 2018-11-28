За этот месяц цены на бензин суммарно снизились на 2 грн. Стоимость дизеля упала на 1 грн за литр.

При этом в период 27-28 ноября на заправках WOG і ОККО цены на бензин снизились на 50 копеек.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

За этот месяц бензин и дизель подешевел и на других заправках. Так, на АЗС Укргаздобычи бензин стал дешевле на 50 копеек, дизель – на 1 грн, станциях Marshal бензин – на 2,9 грн.

Такие сети как Shell, UPG, SUN OIL, Татнефть-АЗС-Украина и Катрал опустили цены на 0,02- 1 грн/л.

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К слову, скорее всего такое понижение цен на бензин связано с резким падением цен на нефть. Факты ICTV писали про причины падения цен на нефть и о том на сколько сильно это повлияет на цены на бензин в Украине.