Audi e-tron GT, который станет в серию в 2020 году, был представлен в Лос-Анджелесе.

Audi e-tron GT хоть и станет на конвейер в 2020 году, его можно будет купить не ранее 2021 года.

Почти 5-метровый электрокар (4,96 м) в ширину достигает 1,96 м, а в высоту – 1,38 м. Колесная база показывает цифры в 2,90 м. Глядя на эти показатели, тяжело представить, как в Audi смогут избежать прямой конкуренции со своим же седаном A7, пишет Автоцентр.

Фото: Audi

Также в “спор” за покупателя может включиться соплатформенный Porsche Taycan, с которым, к слову, e-tron GT имеет шанс иметь общие электромоторы.

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Так, Audi e-tron GT работает за счет двух электрических агрегатов, имеющих 582 л.с. В компании прогнозируют, что новый конкурент Tesla Model S сможет набирать 100 км/ч за 3,5 с.

На полном заряде e-tron GT, по заявлению создателей, должен проезжать 400 км.

Напомним, Audi показала первое изображение электрокроссовера на базе Q2.