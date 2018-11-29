С приходом холодов перед водителями встает вопрос хранения автомобиля зимой. Факты ICTV собрали варианты, которые помогут определить лучший подход в вашем случае.

Авто на улице

Один из самых простых вариантов – хранить автомобиль на улице у себя во дворе, или на уличной стоянке.

Однако в таком случае вы многим рискуете. Во дворе часто придется “воевать” с другими водителями за любимое паркоместо и вы не будете застрахованы от случайных царапин или повреждений, которые могут нанести вашему авто дети, пьяные компании, или бездомные животные.

Разместив авто на стоянке вы сможете избежать большинства подобных проблем, однако появятся дополнительные расходы, связанные с оплатой места для парковки.

Кроме того, если вы решаете оставить автомобиль на улице, то в любом случае придется тратить время на его чистку от снега.

Поэтому нужно понимать, что будут дни, где вы будете тратить на такую ​​деятельность много времени и просто не сможете сразу выехать по запланированному маршруту.

Авто в гараже

Если же вы решили хранить авто в гараже, то варианта у вас два – либо обычный гараж, либо использование подземного гаража. В этих случаях ваше авто будет хорошо защищено от плохих погодных условий.

Кроме того, как правило, при таком способе хранения, авто не смогут похитить. Однако есть и у каждого из таких вариантов ряд неудобств.

Вам нужно будет обеспечить хорошую вентиляцию в гараже, чтобы автомобиль не подвергался коррозии. А в подземных гаражах всегда существуют подобные проблемы.

Читайте: Растаможка авто в Украине 2018: сколько стоит и как посчитать

Если же у вашего авто есть антикоррозийное покрытие, то можете не переживать. Также стоит помнить, что большинство обычных гаражей вряд ли будут находиться неподалеку вашего здания, а потому придется тратить определенное время, чтобы туда добраться.

С подземными гаражами все проще, поскольку их располагают недалеко от многоквартирных домов, что значительно упрощает доступ владельцев к авто.

Однако и цена (даже аренды) за такое удовольствие не из дешевых, поэтому стоит учитывать возможности своего бюджета.

Авто под навесом

Одним из лучших мест для хранения авто зимой считается навес на улице. Благодаря ему авто будет защищено от снега и будет меньше подвергаться коррозии.

Однако в городе найти подобный вариант очень сложно, поэтому он лучше всего подходит только для частных зданий. Однако даже там размер навеса должен быть больше автомобиля, чтобы адекватно защищать его от всех капризов погоды.

Даже если вам удастся найти подобное паркоместо в городе, нужно позаботиться чтобы территория, на которой оно находится, хорошо охранялась.

К слову, за ноябрь цены на бензин суммарно снизились на 2 грн.