Как правоохранители будут наказывать автомобилистов, нарушающих нововведений закон о транспортных средствах с иностранной регистрацией.

Об этом рассказал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Штрафы за нарушение сроков перемещения личного авто в таможенном режиме транзита (Автомобили, проезжающие по стране. – Ред.):

не более 1 суток – 170 грн или предупреждения

от 1 до 10 суток – 3,4 тыс. грн

от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. грн

от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн

более чем на 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

К слову, срок транзитных перевозок для автомобильного транспорта – 10 суток.

Штрафы за нарушение сроков перемещения личного и коммерческого транспорта в таможенном режиме временного ввоза (Автомобили, используемые внутри страны временно. – Ред.):

превышение строка не более, чем на 3 суток – 850 грн или предупреждения

от 3 до 10 суток – 5,1 тыс. грн

от 10 до 20 суток – 17 тыс. грн

от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн

более 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

Кроме того, в полиции сообщили о новом виде ответственности – передача транспортного средства личного пользования (Транзитные авто или временно ввозимые, – Ред.) Во владение, пользование или распоряжение лицу, его ввозила (Положение ст. 16 Закона Украины О дорожном движении. – Ред.). Также наказание ждет, если такой транспорт использовать в коммерческих целях, например, такси.

Со временем, также введут автоматизированный обмен информацией между фискальными органами, Государственной пограничной службой и Нацполициею. Так правоохранители смогут автоматически проверять кем и когда было ввезено авто с иностранной регистрацией.

Как правоохранители будут наказывать нарушителей

За управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза или перемещения в таможенном режиме транзита (ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. – Ред.), водителя первый раз оштрафуют на 8,5 тыс. грн., а второй в течение года, то на 17 тыс. грн и лишат водительского удостоверения на год.

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В статье Закона Украины О Национальной полиции (Основания для остановки авто. – Ред.) появился 10 пункт – остановка автомобиля с иностранной регистрацией. Одновременно введена обязанность полицейского останавливать транспортные средства, если существует информация о нарушениях владельцем транспортного средства таможенных правил, или если непосредственно транспортное средство является объектом нарушения таможенных правил.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

Фото: УНИАН.