PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Штрафи до 170 тис. грн! Як в України каратимуть євробляхерів/

Штрафы до 170 тыс. грн! Как в Украине будут наказывать евробляхеров

Как правоохранители будут наказывать автомобилистов, нарушающих нововведений закон о транспортных средствах с иностранной регистрацией.

Об этом рассказал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Штрафы за нарушение сроков перемещения личного авто в таможенном режиме транзита (Автомобили, проезжающие по стране. – Ред.):

  • не более 1 суток – 170 грн или предупреждения
  • от 1 до 10 суток – 3,4 тыс. грн
  • от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. грн
  • от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн
  • более чем на 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

К слову, срок транзитных перевозок для автомобильного транспорта – 10 суток.

Штрафы за нарушение сроков перемещения личного и коммерческого транспорта в таможенном режиме временного ввоза (Автомобили, используемые внутри страны временно. – Ред.):

  • превышение строка не более, чем на 3 суток – 850 грн или предупреждения
  • от 3 до 10 суток – 5,1 тыс. грн
  • от 10 до 20 суток – 17 тыс. грн
  • от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн
  • более 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

Кроме того, в полиции сообщили о новом виде ответственности – передача транспортного средства личного пользования (Транзитные авто или временно ввозимые, – Ред.) Во владение, пользование или распоряжение лицу, его ввозила (Положение ст. 16 Закона Украины О дорожном движении. – Ред.). Также наказание ждет, если такой транспорт использовать в коммерческих целях, например, такси.

Со временем, также введут автоматизированный обмен информацией между фискальными органами, Государственной пограничной службой и Нацполициею. Так правоохранители смогут автоматически проверять кем и когда было ввезено авто с иностранной регистрацией.

Как правоохранители будут наказывать нарушителей

За управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза или перемещения в таможенном режиме транзита (ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. – Ред.), водителя первый раз оштрафуют на 8,5 тыс. грн., а второй в течение года, то на 17 тыс. грн и лишат водительского удостоверения на год.

Читайте: В Украине растаможили первую евробляху – сколько заплатил владелец авто

В статье Закона Украины О Национальной полиции (Основания для остановки авто. – Ред.) появился 10 пункт – остановка автомобиля с иностранной регистрацией. Одновременно введена обязанность полицейского останавливать транспортные средства, если существует информация о нарушениях владельцем транспортного средства таможенных правил, или если непосредственно транспортное средство является объектом нарушения таможенных правил.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

Фото: УНИАН.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты евробляхеров: какие КПП заблокированы на границе
Протест евробляхеров: на границе с Польшей затруднено движение
Протесты и кандидат в президенты: владельцы евроблях сделали заявление
Растаможка авто в Украине 2018: сколько стоит и как посчитать
Чи стануть євробляхери новим автомайданом?
Акция евробляхеров под Радой: полиция задержала трех активистов
Легализация евроблях принесет в бюджет 1 млрд грн – Кабмин
Евробляхеры блокируют главные дороги Украины
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка