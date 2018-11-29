Как правоохранители будут наказывать автомобилистов, нарушающих нововведений закон о транспортных средствах с иностранной регистрацией.
Об этом рассказал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Штрафы за нарушение сроков перемещения личного авто в таможенном режиме транзита (Автомобили, проезжающие по стране. – Ред.):
- не более 1 суток – 170 грн или предупреждения
- от 1 до 10 суток – 3,4 тыс. грн
- от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. грн
- от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн
- более чем на 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.
К слову, срок транзитных перевозок для автомобильного транспорта – 10 суток.
Штрафы за нарушение сроков перемещения личного и коммерческого транспорта в таможенном режиме временного ввоза (Автомобили, используемые внутри страны временно. – Ред.):
- превышение строка не более, чем на 3 суток – 850 грн или предупреждения
- от 3 до 10 суток – 5,1 тыс. грн
- от 10 до 20 суток – 17 тыс. грн
- от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн
- более 30 суток – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.
Кроме того, в полиции сообщили о новом виде ответственности – передача транспортного средства личного пользования (Транзитные авто или временно ввозимые, – Ред.) Во владение, пользование или распоряжение лицу, его ввозила (Положение ст. 16 Закона Украины О дорожном движении. – Ред.). Также наказание ждет, если такой транспорт использовать в коммерческих целях, например, такси.
Со временем, также введут автоматизированный обмен информацией между фискальными органами, Государственной пограничной службой и Нацполициею. Так правоохранители смогут автоматически проверять кем и когда было ввезено авто с иностранной регистрацией.
Как правоохранители будут наказывать нарушителей
За управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза или перемещения в таможенном режиме транзита (ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. – Ред.), водителя первый раз оштрафуют на 8,5 тыс. грн., а второй в течение года, то на 17 тыс. грн и лишат водительского удостоверения на год.
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В статье Закона Украины О Национальной полиции (Основания для остановки авто. – Ред.) появился 10 пункт – остановка автомобиля с иностранной регистрацией. Одновременно введена обязанность полицейского останавливать транспортные средства, если существует информация о нарушениях владельцем транспортного средства таможенных правил, или если непосредственно транспортное средство является объектом нарушения таможенных правил.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.
Фото: УНИАН.