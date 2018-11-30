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Антифриз и набор водителя: как ухаживать за авто зимой

Факты ICTV собрали самые главные советы водителям, как ухаживать за автомобилем зимой.

Обслуживание авто зимой это трудоемкий процесс, к которому нужно подготовиться заранее. В противно случае, вы подвергаете себя опасности.

Антифриз

Стоит полностью заменить охлаждающею жидкость. Тем более, если у вас закипал двигатель и приходилось доливать воду в бачок.

Однако перед тем, как сменить охлаждающею жидкость, проверьте работу отопителя в салоне. В случае, если двигатель не прогревается до 90 градусов, а в авто холодно, то не работает термостат.

Незамерзающая жидкость

Как только вы услышите о морозах, то пора в бачок омывателя заливать незамерзающую жидкость. Иначе, когда ударят морозы, придется ездить вслепую.

Читайте: Как разморозить авто зимой – лайфхаки (ИНФОГРАФИКА)

Покупая, обратите внимание на состав и выбирайте без этилового спирта.

Аккумулятор

Еще перед началом зимы проверьте состояние заряда аккумулятора. Если он у вас прослужил 2-3 года, то перед холодами зарядите его, чтобы он не разрядился в лютые морозы.

Масло

Тут для автомобилистов существует два варианта. Для тех, кто ездит редко, нужно заливать масло с индексом 5W и можно на нем передвигаться круглый год. Однако, если вы часто за рулем, то весной заливайте летнее масло, а осенью – зимнее. В противно случае возникнут проблемы при запуске двигателя.

Уплотнители дверей

Резиновые уплотнители дверей и стекол, дабы они не замерзали и не испортились зимой, протрите специальной силиконовой смазкой.

Соберите зимний набор водителя

В зимнее время достаточно легко попасть в экстренную ситуацию. Это может быть и сильный мороз, снегопад, гололед и тому подобное. К таким ситуация нужно подготовиться заранее.

Что должно быть с собой в машине зимой:

  • трос
  • проводка для “прикуривания”
  • лопата
  • скребок со щеткой
  • средство для отмораживания замков дверей (аэрозоль WD-40. – Ред.)

Ранее Факты ICTV писали, как не буксовать на снегу и на льду.

Фото: pixabay.

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