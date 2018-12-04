Верховная Рада приняла за основу законопроект, приравнивающий людей на колесных креслах к участникам дорожного движения.

Нардепы намерены дать право людям на колесных креслах передвигаться как участники дорожного движения.

За законопроект №7486 авторства премьера Владимира Гройсмана проголосовали 252 народных избранника, пишет Интерфакс-Украина.

В случае принятия инициативы, лица на креслах смогут:

ездить по тротуарам, пешеходным или велодорожкам со скоростью пешехода;

передвигаться по краю дороги вместе с автотранспортом;

при пересечении дороги люди на колясках должны будут выполнять такие же требования, как к пешеходам, то есть пользоваться пешеходными переходами.

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В то же время, лицам на колесных креслах запретят перевозить пассажиров или груз, который мешает управлению. Также кресла должны будут быть оборудованы светоотражателями и световыми устройствами для движения в темное время суток.

Напомним, Рада ужесточила штрафы за вождение под алкоголем или наркотиками.