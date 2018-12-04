Растаможка евроблях – знали ли вы, что для того, чтобы оформить авто, не обязательно выезжать из Украины?

Растаможка евроблях в связи с внесенными изменениями в Таможенный кодекс Украины вызвала волну вопросов к ГФС среди украинцев.

Предлагаем вашему вниманию топ-7 вопросов и ответов на них, которые чаще всего интересуют налогоплательщиков.

Какие документы?

Для таможенного оформления авто, ввезенных в Украину из, к примеру, Литвы, Польши, Болгарии, Германии нужно подать следующие документы:

таможенная декларация (оформляется брокером);

регистрационные (технические) документы на транспортное средство (технический паспорт);

документы о праве собственности (договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (поручение);

счет-фактура (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности).

Где растаможить?

Любая таможня Украины может осуществить таможенное оформление авто. Чтобы найти нужные адрес или контакты, нужно зайти на сайты территориальных органов ГФС или на веб-портал ГФС.

Обязательно ли выезжать?

Для того, чтобы растаможить авто, не обязательно выезжать из Украины. Можно осуществить таможенное оформление в таможне своего региона. Для этого необходимо подать документы и показать ТС в отделение ближайшей таможни.

Многократна ли скидка?

Коэффициент 0,5 при уплате акцизного налога человек может использовать только для растаможивания одного легкового ТС.

Одно транспортное средство может быть оформлено только один раз. Если автомобиль уже был оформлен таможней ранее и были уплачены платежи, то оформить этот же автомобиль еще раз и воспользоваться скидкой невозможно.

Таможенный брокер – обязательно?

Теоретически гражданин может попытаться самостоятельно заполнить таможенную декларацию и представить необходимые документы, но лучше это доверить специалисту. Неверное заполнение таможенной декларации может привести даже к протоколу о нарушении таможенных правил.

Нужно ли платить 8500 грн?

Если вы оплатили штраф за просрочку транзита, добровольная уплата средств в размере 8500 грн (это не штраф), является обязательной при оформлении в режим импорта транспортного средства, в отношении которого нарушены сроки и условия режимов транзита или временного ввоза.

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Кто и как определяет стоимость авто?

Документами, подтверждающими стоимость приобретенного гражданином автомобиля, являются:

договор купли-продажи;

инвойс;

банковские или иные платежные документы;

экспортная декларация;

справочная информация по стоимости аналогичных транспортных средств в стране экспорта.

К слову, Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.