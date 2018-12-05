Volkswagen в 2026 году выпустит новое поколение бензиновых и дизельных моторов, которые станут последней серией двигателей внутреннего сгорания в линейке марки.

Компания Volkswagen объявила, что в 2026 году на рынке появятся бензиновые и дизельные моторы нового поколения.

Об этом сообщает Motor 1.

Ответственный за стратегию Volkswagen Михаэль Йост отметил, что компания сейчас делает ставку на электромобили.

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Концерн будет модернизировать двигатели образца 2026 года и параллельно работать над двумя платформами для электромобилей.

Первым электромобилем станет Volkswagen ID, который появится на рынке в 2020 году. Его стоимость будет на уровне дизельного Volkswagen Golf.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Apple и Volkswagen создадут беспилотный автомобиль.

Фото: Motor 1