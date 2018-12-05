Процесс растаможки авто со скидками начался, а вместе с ним активизировались и мошенники.

Растаможить авто легко и без лишних хлопот предлагают украинцам так называемые “посредники”, которые на самом деле являются обычными мошенниками.

Об этом сообщает Autonews.

Людям предлагают снять с учета авто за границей дистанционно. За такую ​​”услугу” мошенники просят от 200 до 500 долларов.

Кроме этого, злоумышленники предлагают “опцию” – пакет документов для оформления авто в Украине. В результате, бумаги оказываются подделкой, за которую несет ответственность автовладелец.

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Также СМИ сообщают о мошенничестве с оценочной стоимостью авто на таможнях, которую иногда существенно завышают.

К слову, Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.