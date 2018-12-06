В Тбилиси с балкона хрущевки сняли новенькие Жигули, которые были “припаркованы” там 27 лет назад.

Эту достопримечательность Тбилиси сняли через полтора года после смерти владельца автомобиля.

Об этом пишет Motor.

Известно, что в первую же ночь после покупки голубой ласточки с нее сняли покрышки. Хозяин так расстроился, что решил не парковать Жигули во дворе дома и придумал авто куда более интересное место. Он с помощью крана поднял машину на балкон собственной квартиры, где та простояла 27 лет.

Таким же образом автомобиль и спустили. Интересно, что машина не поржавела и достаточно презентабельно выглядит.

Жигули скорее всего выставят на продажу, да и желающих найдется много: купить классику в хорошем состоянии да еще и почти с нулевым пробегом.

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К слову, украинец Виктор Филоненко превратил Жигули в настоящий суперкар – автомобиль Виктория, дизайну которого могут позавидовать даже современные дорогие машины.

Видео: Evgenia D/Youtube