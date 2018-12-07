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Факти / Lifestyle / Авто / Розмитнення євроблях в Україні блокують - Южаніна/

Растаможку евроблях в Украине блокируют – Южанина

Фискалы блокируют оформление транспортных средств с иностранными номерами.

Растаможка авто с иностранными номерами блокируется почти на всех таможнях по Украине.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700.

Южанина обвинила в “саботаже” заместителя главы ГФС Виктора Кривицкого.

По ее словам, именно он устроил задержку в растаможивании евроблях своей “выдуманной новой системой проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата ГФС без физического присутствия самого авто”.

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Также Южанина сообщила, что обратится в НАБУ для проверки ситуации.

К слову, ранее ГФС ответила на самые популярные вопросы о растаможивании евроблях.

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